Santo Domingo.– El Gobierno dominicano dispuso este miércoles una inversión de 700 millones de pesos para intervenir la cañada Arroyo Bonito, en Santo Domingo Oeste, tras los fuertes aguaceros registrados la madruga y en la mañana de hoy que dejaron dos personas fallecidas a causa de las inundaciones.

La zona, considerada entre las más vulnerables del municipio, fue escenario de las tragedias ocurridas en los sectores La Lechuga, en Villa Verde, donde una menor murió tras el colapso de una pared, y en el barrio Tanque Azul, donde un joven fue arrastrado por una cañada.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa de la Alcaldía, en la que el alcalde Francisco Peña detalló los daños provocados por las anegaciones tras la crecida de la cañada.

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Peña informó que el presidente Luis Abinader ordenó acciones inmediatas de asistencia para las familias afectadas, en respuesta a la emergencia generada por las lluvias.