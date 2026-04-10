Santo Domingo.– El Gobierno dominicano anunció que presentará en los próximos días una serie de propuestas concretas a los partidos de oposición, como resultado del diálogo sostenido este viernes en la sede de la Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en un encuentro que busca impulsar consensos frente a temas prioritarios de la agenda nacional.

La reunión, celebrada en la Casa Presidencial del PLD, reunió a representantes del oficialismo y de las principales fuerzas opositoras, en un ambiente que fue calificado como “constructivo y respetuoso”, donde se abordaron asuntos clave vinculados a la estabilidad económica, la institucionalidad democrática y las reformas pendientes.

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De acuerdo al encuentro, el Gobierno se comprometió a estructurar un documento con propuestas específicas que será presentado formalmente en los próximos días, con el objetivo de abrir un proceso de discusión más técnico y orientado a resultados concretos.