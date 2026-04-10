Al centro, el expresidente Danilo Medina junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza (d), el secretario general del PLD, Jhonny Pujos (d); los ministros Magín Díaz, de Hacienda y Economía, y Eduardo Sanz Lovatón, de Industria y Comercio (i).

Santo Domingo.– Una comitiva del Gobierno, encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sostiene la tarde de este viernes una reunión a puertas cerradas con el expresidente Danilo Medina y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El encuentro tiene como objetivo buscar un consenso nacional ante la compleja coyuntura internacional, marcada por las tensiones en Medio Oriente y su impacto en los mercados energéticos y la inflación global.

La reunión se desarrolla en la Casa Presidencial del PLD, sin acceso a la prensa y bajo estricta reserva, lo que ha generado expectativas en el ámbito político.

En el encuentro participan además los ministros Magín Díaz, de Hacienda y Economía, y Eduardo Sanz Lovatón, de Industria y Comercio. Por el PLD asiste su secretario general, Jhonny Pujols y miembros de su cúpula dirigencial.

La reunión comenzó a las 5:00 de la tarde y se desarrolla sin que hasta el momento se haya ofrecido una versión oficial sobre los temas abordados.

El diálogo forma parte de una ronda de consultas que impulsa el Gobierno con líderes de la oposición, con miras a articular una respuesta conjunta frente a los desafíos externos y garantizar la estabilidad económica del país.