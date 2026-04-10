Al centro, el expresidente Danilo Medina junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza (d), el secretario general del PLD, Jhonny Pujos (d); los ministros Magín Díaz, de Hacienda y Economía, y Eduardo Sanz Lovatón, de Industria y Comercio (i).
Santo Domingo.– Una comitiva del Gobierno, encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sostiene la tarde de este viernes una reunión a puertas cerradas con el expresidente Danilo Medina y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El encuentro tiene como objetivo buscar un consenso nacional ante la compleja coyuntura internacional, marcada por las tensiones en Medio Oriente y su impacto en los mercados energéticos y la inflación global.
La reunión se desarrolla en la Casa Presidencial del PLD, sin acceso a la prensa y bajo estricta reserva, lo que ha generado expectativas en el ámbito político.
En el encuentro participan además los ministros Magín Díaz, de Hacienda y Economía, y Eduardo Sanz Lovatón, de Industria y Comercio. Por el PLD asiste su secretario general, Jhonny Pujols y miembros de su cúpula dirigencial.
La reunión comenzó a las 5:00 de la tarde y se desarrolla sin que hasta el momento se haya ofrecido una versión oficial sobre los temas abordados.