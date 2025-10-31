Gobierno presenta RD-Trabaja: Vacantes para fortalecer el empleo formal

Como lo definió el presidente Luis Abinader al encabezar su lanzamiento, el programa “RD-Trabaja”, que se inició con una oferta de 7,012 vacantes en 66 empresas, tiene un gran significado para la economía y el desarrollo del país.

Generar oportunidades concretas para que los dominicanos encuentren empleo y sustento es un objetivo que no puede ser más auspicioso. Al ser articulado por el Ministerio de Trabajo y el Infotep (Instituto de Formación Técnica Profesional) el programa es una ventana para que muchos entiendan la necesidad de formarse técnicamente para contar con mayores posibilidades de entrar al mercado laboral.

El ministro Eddy Olivares amplió la definición al valorar la jornada como “un día de esperanza, compromiso y acción”, a la vez que señaló a RD-Trabaja como la continuidad de una política de Estado orientada a consolidar el empleo formal y digno.

Complace que el Gobierno asuma que el trabajo no es solo un medio de subsistencia al catalogarlo como dignidad, independencia y libertad. En la presentación Olivares resaltó que impulsar empleos formales es construir ciudadanía, justicia social y bienestar. El programa, que según el Presidente se replicará en las distintas regiones, es digno de resaltar