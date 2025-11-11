Santo Domingo.– El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reafirmó este martes el compromiso del Gobierno con el incremento y la eficiencia de la inversión pública, con el propósito de continuar respondiendo a las necesidades de la población y mantener a la República Dominicana como referente regional en materia económica.

Díaz destacó que la reformulación del presupuesto de 2025, que incluye un aumento en los fondos destinados a la inversión pública, es una muestra del enfoque gubernamental hacia el desarrollo sostenible. Señaló además que esta tendencia se mantendrá en los próximos años.

El planteamiento fue expuesto durante la apertura del Foro Económico elDinero 2025, celebrado bajo el tema “República Dominicana en el mapa logístico”.

Estabilidad macroeconómica y sostenibilidad fiscal

En su intervención, el funcionario resaltó la estabilidad macroeconómica del país, indicando que esta se refleja en el equilibrio de las principales variables: demanda y oferta doméstica, balanza de pagos, ingresos y gastos del Estado, ahorro e inversión.

Presentó también indicadores que respaldan la fortaleza de la economía dominicana, como su alto crecimiento y baja inflación, así como el esquema de Metas de Inflación del 4% ±1%, implementado por el Banco Central desde 2012.

Asimismo, subrayó la resiliencia del sector financiero, que ha demostrado fortaleza ante crisis globales recientes, como la contracción económica de 2020, la inflación elevada entre 2021 y 2022, y el bajo crecimiento de 2023.

Díaz aseguró que el Gobierno mantiene su compromiso con la sostenibilidad fiscal, procurando que el endeudamiento se mantenga en niveles prudentes y que el Producto Interno Bruto (PIB) continúe creciendo a un ritmo satisfactorio.