El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó hoy que el sector construcción atraviesa por una crisis en el país, ya que según datos oficiales el 52% de las obras públicas que se encuentran en ejecución están paralizadas.
Durante su acostumbrada rueda de prensa, el partido morado recordó que ese rubro ha sido uno de los pilares históricos del desarrollo económico y social de República Dominicana
“Durante décadas, el sector de la construcción ha sido un motor de crecimiento y generación de empleo, aportando de manera significativa al Producto Interno Bruto (PIB), dinamizando la industria, el comercio y el bienestar de miles de familias dominicanas”, puntualizó la entidad política.
El PLD señala que el estancamiento afecta a miles de trabajadores y Mipymes que dependen de la construcción
“El más reciente registro de oferta de edificaciones publicado por la Oficina Nacional de Estadística, el 52 % de las obras registradas en el país se encuentran paralizadas, un indicador alarmante que refleja la falta de dinamismo en la inversión pública y privada”, puntualizó.
La organización opositora señaló Que apenas el 19.6 % de las edificaciones están en ejecución y el 24.1% culminadas, lo que evidencia un estancamiento en la actividad del sector.
Precisó que esa situación se agrava por un contexto macroeconómico que combina factores adversos tales como altas tasas de interés hipotecarias, que en 2025 se sitúan en promedio entre 11% y 12%, en virtud de los datos del Banco Central y el alza de la tasa del dólar.
Pero que además, ha aumentado el costo de los materiales de construcción y que existen retrasos excesivos en la permisología; con duración de un año.
algunos permisos tardan entre 8 meses y 1 año, en comparación con los 60-120 días que tomaban en años anteriores.
“Todo esto ha llevado a que la construcción, que históricamente aportaba tasas de crecimiento de dos dígitos en ciertos períodos, hoy se mantenga en niveles de crecimiento bajos y frágiles, afectando a miles de trabajadores, ingenieros, suplidores y pequeñas empresas”, manifestó Ramón Pepín de la secretaria de Obras Públicas del PLD.
Altas tasas de interés y permisos lentos agravan crisis del sector construcción
El partido de la estrella amarilla asegura que la caída de la construcción no solo afecta a los inversionistas o al Estado, también a obreros que han perdido su sustento familiar y a las Mipymes que dependen de esta cadena productiva.
“La parálisis del sector tiene un efecto dominó: menos empleo, menos consumo, menos recaudación y más desigualdad” insistió el partido opositor en sus declaraciones de cada lunes en su casa nacional.
Según la entidad, el Gobierno en lugar de adoptar medidas efectivas, ha respondido con indiferencia y una política económica desconectada de la realidad.
Ante este panorama, el PLD proposición implementar incentivos fiscales y financieros que reduzcan los costos de construcción y faciliten el acceso a créditos, así como Liberar una partida del encaje legal, de manera focalizada, para financiar viviendas de bajo costo.