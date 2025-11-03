El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó hoy que el sector construc­ción atraviesa por una crisis en el país, ya que según datos oficiales el 52% de las obras públicas que se encuentran en ejecución están paraliza­das.

Durante su acostumbrada rueda de prensa, el partido morado recordó que ese ru­bro ha sido uno de los pilares históricos del desarrollo eco­nómico y social de República Dominicana

“Durante décadas, el sector de la construcción ha sido un motor de crecimiento y ge­neración de empleo, apor­tando de manera significati­va al Producto Interno Bruto (PIB), dinamizando la indus­tria, el comercio y el bienestar de miles de familias domini­canas”, puntualizó la entidad política.

El PLD señala que el estancamiento afecta a miles de trabajadores y Mipymes que dependen de la construcción

“El más reciente registro de oferta de edificaciones publi­cado por la Oficina Nacional de Estadística, el 52 % de las obras registradas en el país se encuentran paralizadas, un indicador alarmante que refleja la falta de dinamismo en la inversión pública y pri­vada”, puntualizó.

La organización opositora señaló Que apenas el 19.6 % de las edificaciones están en ejecución y el 24.1% culmi­nadas, lo que evidencia un es­tancamiento en la actividad del sector.

Precisó que esa situación se agrava por un contexto ma­croeconómico que combina factores adversos tales como altas tasas de interés hipote­carias, que en 2025 se sitúan en promedio entre 11% y 12%, en virtud de los datos del Ban­co Central y el alza de la tasa del dólar.

Pero que además, ha aumen­tado el costo de los materiales de construcción y que existen retrasos excesivos en la per­misología; con duración de un año.

algunos permisos tardan en­tre 8 meses y 1 año, en compa­ración con los 60-120 días que tomaban en años anteriores.

“Todo esto ha llevado a que la construcción, que históri­camente aportaba tasas de crecimiento de dos dígitos en ciertos períodos, hoy se mantenga en niveles de creci­miento bajos y frágiles, afec­tando a miles de trabajadores, ingenieros, suplidores y pe­queñas empresas”, manifestó Ramón Pepín de la secretaria de Obras Públicas del PLD.

Altas tasas de interés y permisos lentos agravan crisis del sector construcción

El partido de la estrella ama­rilla asegura que la caída de la construcción no solo afecta a los inversionistas o al Estado, también a obreros que han perdido su sustento familiar y a las Mipymes que depen­den de esta cadena produc­tiva.

“La parálisis del sector tie­ne un efecto dominó: menos empleo, menos consumo, menos recaudación y más desigualdad” insistió el partido opositor en sus declaraciones de cada lunes en su casa nacional.

Según la entidad, el Gobierno en lugar de adoptar medidas efectivas, ha respondido con indiferencia y una política económica desconectada de la realidad.

Ante este panorama, el PLD proposición implementar incentivos fiscales y finan­cieros que reduzcan los cos­tos de construcción y facili­ten el acceso a créditos, así como Liberar una partida del encaje legal, de manera foca­lizada, para financiar vivien­das de bajo costo.