Villa Los Almácigos, Santiago Rodríguez.– El presidente Luis Abinader dejó inaugurados este sábado los techados del municipio Villa Los Almácigos en el Centro Educativo Carlos González Núñez y el de la Escuela La Trinitaria en el municipio Monción, en la provincia Santiago Rodríguez, como parte de las iniciativas que impulsa el Gobierno para fortalecer el deporte, la recreación, la integración comunitaria y la infraestructura educativa en estas localidades.

Con estas dos obras, el jefe de Estado continúa ejecutando proyectos que promueven el bienestar de la juventud y el desarrollo integral de las comunidades, al tiempo que se impulsa el deporte como herramienta de transformación social.

Villa Los Almácigos

El techado del municipio Villa Los Almácigos del Centro Educativo Carlos González Núñez es una obra que contribuirá al fortalecimiento del deporte, la recreación y la integración comunitaria en esta demarcación.

La nueva infraestructura deportiva permitirá a jóvenes y adultos desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones adecuadas, protegidos de las inclemencias del tiempo, fomentando así estilos de vida saludables y el desarrollo del talento local.

El techado forma parte del programa de construcción y remozamiento de instalaciones deportivas que ejecuta el Gobierno en distintas provincias del país, con el objetivo de ampliar el acceso a espacios dignos para la práctica deportiva y la sana convivencia.

Techado de la Escuela La Trinitaria del municipio Moción

De igual modo, el mandatario también inauguró simultáneamente en el municipio de Monción de la provincia Santiago Rodríguez el techado de la Escuela La Trinitaria, como parte de las iniciativas que impulsa el Gobierno para fortalecer las infraestructuras deportivas y educativas. Está obra tuvo una inversión de RD$24,686,291.60.

Puedes leer: Policía mata a «Yamal» y «Julio 30-30», presuntos autores del asesinato de Dominique

Al igual que la anterior, permitirá a estudiantes y docentes contar con un espacio adecuado para la práctica deportiva, actividades recreativas y eventos escolares, contribuyendo al desarrollo integral de la comunidad educativa.

Con estas dos inauguraciones, el Gobierno reafirma su compromiso de continuar llevando infraestructuras que impacten positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y fortalezcan el desarrollo de las comunidades en todo el territorio nacional.

Mandatario supervisa construcción del recinto UASD en Sabaneta

Posteriormente, el jefe de Estado realizó este sábado una visita de supervisión a los trabajos de construcción del Centro Regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el municipio de San Ignacio de Sabaneta, provincia de Santiago Rodríguez donde constató el avance de esta importante obra educativa que fortalecerá la oferta académica en la Línea Noroeste.

Durante el recorrido, el mandatario recibió explicaciones técnicas sobre el progreso del proyecto, el cual se ejecuta con una inversión aproximada de RD$685 millones y presenta un 63 % de avance. La moderna infraestructura contará con un edificio docente de cuatro niveles con 24 aulas y cuatro laboratorios, además de un edificio administrativo de tres niveles.

La obra tendrá capacidad para albergar a más de mil estudiantes, ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior en la provincia y zonas aledañas, lo que impactará de manera directa en el desarrollo social y económico de la región.