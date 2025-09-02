Santo Domingo. – El Gobierno dominicano y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) lanzaron el proyecto “Finanzas públicas sostenibles e inclusivas”, con el objetivo de contribuir a la lucha contra el cambio climático, la gestión de riesgos de desastres naturales y la igualdad de género.

En ese marco, varios funcionarios del Gobierno firmaron este martes el memorando de entendimiento que marca el inicio del proyecto.

AFD y Cooperación Internacional

La firma fue rubricada por las viceministras de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia, Olaya Dotel; de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer, Addys Then Marte; y de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio de Hacienda y Economía, José Rijo Presbot.

Además, firmó el acuerdo el director adjunto de la AFD en el país, François Carcel.

Esta cooperación técnica es subvencionada por la AFD, con un monto no reembolsable de 600 mil euros, en beneficio del Ministerio de la Mujer y de las direcciones de Presupuesto e Inversión Pública del Ministerio de Hacienda y Economía.

La coordinación de la implementación del proyecto estará a cargo de Expertise France, miembro del Grupo AFD.

Durante el acto, la viceministra Dotel expresó que:

«República Dominicana avanza con este proyecto hacia una gestión pública más inclusiva, responsable y transparente, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.»

Por su parte, la viceministra Then Marte valoró la visión de igualdad de género, acción climática y gestión de riesgo que promueve el acuerdo.