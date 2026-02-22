Grupo Niche hace vibrar Santo Domingo con su “Niche Disco Tour”

La calidad musical y vocal del Grupo Niche conquistó al público dominicano durante su presentación en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, que su escenario estuvo completamente lleno, el público disfruto cada tema y permanecieron en sus asientos hasta la última canción.

Desde distintos puntos del teatro se observaba a personas de pie, algunas intentando acercarse a la tarima para tomar fotografías y videos de los integrantes de la orquesta, el ambiente fue animado y participativo durante toda la noche.

El concierto inició con los temas “Prueba de Fuego”, “Eres”, “Romance 1” y “Ana Milé”, este último uno de los más coreados por el público, la agrupación mostró una puesta en escena organizada y uniforme, con todos sus integrantes vestidos de color crema.

Con esta presentación, la banda dio inicio en la República Dominicana a su gira “Niche Disco Tour”. La agrupación fue creada por el músico y productor Jairo Varela y actualmente cuenta con las voces de Alejandro Íñigo, Fito Echeverría, Álex Torres y Luis Araque.

Durante el espectáculo, los cantantes agradecieron el respaldo del público dominicano y expresaron palabras de pesar por el fallecimiento del salsero Willie Colón, también participó brevemente el salsero dominicano Michel El Buenón.

El concierto continuó con temas como “Algo que se queda”, “Nuestro sueño”, “Cómo podré disimular”, “Sin sentimientos”, “Gotas de lluvia” y “La cárcel”. Luego de más de dos horas, la agrupación se despidió con canciones como “Se pareció tanto”, “Mi hijo y yo”, “Un día después”, “Buenaventura y Caney” y “Cali Pachanguero”, regresando al escenario para interpretar “Mujer de novela” y “Atrevida”.

La actividad fue producida por Valenzuela Productions, bajo la dirección del empresario Amable Valenzuela, y contó con la animación de Jay Capellán y Yamely Gómez. El opening estuvo a cargo del DJ Sazotiando con Efre, y también se presentó el salsero venezolano Jhon Salgado, quien interpretó varios temas durante su participación.