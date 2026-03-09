Un intenso incendio y una columna de humo son visibles después que, según las autoridades, los restos de un dron iraní interceptado impactaran en las instalaciones petroleras de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el martes 3 de marzo de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri)

Los líderes mundiales no han logrado contener el avance del cambio climático apelando a que los países actúen pensando en el bien común. Sin embargo, la guerra con Irán y la costosa crisis energética derivada del conflicto han llevado a algunos expertos a plantear que el egoísmo y el nacionalismo podrían, paradójicamente, abrir una vía más probable para proteger el planeta, al incentivar a las naciones a apostar por energías renovables propias en lugar de depender de combustibles fósiles importados.

Refinerías bombardeadas, rutas de transporte marítimo interrumpidas para el petróleo y el gas natural licuado, y un alza de los precios del combustible deberían señalar el camino, incluso a los gobernantes más reacios, hacia un futuro más limpio y sin combustibles fósiles, esperan algunos expertos.

Pero otros se muestran desdeñosos y señalan que la misma especulación surgió y luego pronto perdió fuerza, tan recientemente como con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Eso llevó a algunos países europeos a sustituir el gas por un carbón aún más contaminante.

“Se trata de una postura ilusoria”, afirmó Rob Jackson, científico del clima de la Universidad de Stanford que estudia las emisiones globales de dióxido de carbono.

El jefe de Naciones Unidas sostendrá lo contrario el lunes.

“La agitación que estamos presenciando hoy en Oriente Medio deja en evidencia que nos enfrentamos a un sistema energético global en gran medida atado a los combustibles fósiles —donde el suministro se concentra en unas pocas regiones y cada conflicto corre el riesgo de enviar ondas de choque a través de la economía mundial», escribió António Guterres, secretario general de la ONU, en un correo electrónico a The Associated Press.

«En crisis anteriores del petróleo, los países tenían pocas opciones más que absorber el dolor. Ahora tienen una rampa de salida».

“La energía renovable producida en casa nunca ha sido más barata, más accesible ni más escalable”, añadió Guterres. “Los recursos de la era de la energía limpia no pueden ser bloqueados ni convertidos en arma”.

El dilema de ir por cuenta propia o hacerlo juntos

Las conferencias climáticas anuales de la ONU, orientadas a la cooperación global, han logrado poco. La reunión más reciente en Brasil, conocida como COP30, terminó con una declaración que ni siquiera mencionó las palabras “combustibles fósiles”, y mucho menos incluyó un plan para reducir su uso.

Guterres dijo entonces que “no se puede fingir que la COP30 ha entregado todo lo que se necesita”. Gobernado por Donald Trump, cuyo ataque a Irán ha despertado nuevas preocupaciones energéticas, Estados Unidos ni siquiera participó en la reunión de Brasil.

Si bien el uso de energías renovables y la creación de nuevas instalaciones se disparan a nivel mundial, superando el crecimiento de los combustibles fósiles, el mundo sigue aumentando su uso de combustibles fósiles cada año, con emisiones de dióxido de carbono y metano que atrapan el calor y que alcanzan nuevos máximos año tras año. Eso está impulsando el calentamiento atmosférico, que incrementa los fenómenos meteorológicos extremos costosos y mortales, incluido el calor peligroso, en todo el mundo.

“La conclusión es que, al menos durante otros cinco años y quizá más, la reducción de emisiones se abordará en gran medida de forma unilateral», subrayó Michael Oppenheimer, profesor de clima y asuntos internacionales en Princeton. «Si los países ven la guerra Israel-Estados Unidos-Irán como una razón adicional para buscar la salida de los combustibles fósiles al aflojar la oposición interna a las políticas necesarias, eso se logrará unilateralmente a nivel interno”.

Un potencial momento de oportunidad

Caroline Baxter, directora del Converging Risks Lab del Council on Strategic Risks en Washington, dijo que ya ha habido una “drástica desaceleración” en el movimiento de combustibles fósiles hacia varios puertos debido al conflicto. Y para países como Japón o Corea del Sur, que dependen de que buques cisterna lleguen a sus puertos para entregar energía, esto es realmente importante, indicó.

Baxter comentó que “no le sorprendería” que se produzca algún giro hacia la energía verde debido al conflicto, aunque sólo sea porque la energía renovable ofrece más estabilidad que los combustibles fósiles.

“Creo que hay una oportunidad, con razón o sin ella, para que los países realmente se replieguen hacia adentro e intenten abastecerse de energía de una manera que corte su dependencia de otras naciones para esa fuente”, agregó Baxter, quien fue subsecretaria adjunta de Defensa de Estados Unidos para educación y entrenamiento de fuerzas de 2021 a 2024 bajo el gobierno de Joe Biden.

Baxter dijo que, si tiene razón y si “todo el mundo lo hace en su propio patio trasero”, eso limitará el cambio climático futuro “sin las espinosas negociaciones diplomáticas y los saludos efusivos y las maniobras a puerta cerrada” de las conferencias climáticas internacionales.

La guerra llevará a que se instalen más paneles solares y bombas de calor en los próximos meses, dijo la analista energética Ana Maria Jaller-Makarewicz, de IEEFA Europe.

Una advertencia desde Ucrania: «Exactamente la lección equivocada»

Analistas más escépticos señalan la invasión rusa de Ucrania hace unos años, que provocó un enorme trastorno en el suministro de gas natural de Europa, y aun así no cambió la dependencia mundial de los combustibles fósiles.

Los políticos a menudo se dirigen hacia otros combustibles fósiles para abordar la inseguridad energética orientada a la guerra, como el carbón, que libera cantidades aún mayores de gases que atrapan el calor.

“Hemos visto esto a nivel europeo, donde los actores después de 2022 lentamente quisieron alejarse de la transición energética, lo cual es exactamente la lección equivocada”, afirmó Pauline Heinrichs, profesora de estudios de guerra en el King’s College del Reino Unido.

Al igual que Europa lo hizo entonces, muchos países, como China e India —ya los países número 1 y número 3 del mundo en emisiones de carbono— podrían recurrir a un mayor uso de carbón, dijeron Geoff Dabelko, de la Universidad de Ohio, experto en clima y conflicto, y Neta Crawford, de la Universidad de St. Andrews, autora del libro “The Pentagon, Climate Change, and War: Charting the Rise and Fall of U.S. Military Emissions” (El Pentágono, el cambio climático y la guerra: un análisis del auge y la caída de las emisiones militares de EEUU).

La guerra y los ejércitos contaminan el aire

Pase lo que pase con las decisiones energéticas de las naciones, la guerra en sí disparará las emisiones.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en el sur de Beirut, Líbano, el 3 de marzo de 2026. (Foto AP/Hassan Ammar)

Incluso antes que comenzara, informes mostraban que los ejércitos del mundo son responsables del 5,5% de las emisiones anuales de la Tierra que atrapan el calor, más que cualquier país excepto China, Estados Unidos e India.

Crawford, cofundadora del proyecto Costs of War en el Watson Institute for International and Public Affairs de la Universidad Brown, dijo que los aviones de combate que consumen enormes cantidades de combustible y liberan dióxido de carbono y otros contaminantes son sólo un ejemplo.

“Las consecuencias de la guerra sobre las emisiones superarán con creces cualquier compensación incremental en las emisiones debido a un mayor entusiasmo por una transición verde”, sostuvo.