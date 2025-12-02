Haití aprueba decreto electoral y activa camino hacia sus primeros comicios en una década

Haiti.- El Gobierno de Haití aprobó este martes un decreto electoral que permitirá celebrar elecciones generales el próximo 30 de agosto de 2026, en un país que lleva casi diez años sin representantes electos debido a la ausencia de comicios en los plazos legales y que atraviesa una profunda crisis política y de seguridad.

«La prioridad absoluta es la organización inminente de las elecciones. Se movilizarán todos los recursos del Estado para alcanzar este objetivo», anunció la oficina del primer ministro en un comunicado, en el que confirma la adopción y posterior publicación del proyecto de decreto electoral en el diario oficial ‘Le Moniteur‘.

Haití aprueba decreto electoral

«El camino hacia las elecciones es irreversible, y el Gobierno seguirá cooperando con todas las instituciones y socios nacionales para respetar escrupulosamente el calendario electoral«, prosigue el comunicado gubernamental.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas se celebrará el 30 de agosto de 2026, según el calendario presentado por el Consejo Electoral Provisional (CEP) al Consejo Presidencial de Transición (CPT).

La segunda vuelta está prevista para el 6 de diciembre de ese mismo año, y se espera que el país pueda contar con nuevas autoridades a partir del 20 de enero de 2027.

El Gobierno afirmó que este paso constituye una señal clara dirigida a la nación y a la comunidad internacional, mostrando que el Gobierno y el CPT actúan con responsabilidad, determinación y compromiso para garantizar el retorno a una gobernanza plenamente democrática.

El proyecto de decreto electoral fue examinado con rigor y aprobado por unanimidad el lunes por el Consejo de Ministros.

Crisis humanitaria

El CPT, formado el año pasado, había previsto inicialmente celebrar elecciones en 2025 para dotar al país de presidente, senadores, diputados y alcaldes, ya que Haití cumplió el pasado 7 de febrero cuatro años sin un Gobierno electo, en medio de una grave crisis humanitaria y de seguridad, incluyendo inseguridad alimentaria.

Los últimos comicios en Haití se celebraron entre 2015 y 2016 durante un período de transición, que culminó con la elección de Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio de 2020, cinco meses después de que el Consejo Superior Judicial de Haití pusiera fin a su mandato.