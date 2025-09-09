Haití respalda transformar misión internacional

Puerto Príncipe. – El Gobierno de Haití manifestó este martes su firme respaldo a la iniciativa, promovida por Estados Unidos y otros países, de transformar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en una Fuerza de Represión de las Bandas (FRG), con mandato reforzado y operativo.

UN PASO DECISIVO PARA LA ESTABILIDAD

Durante una reunión virtual con el Consejo de Seguridad de la ONU, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé consideró esta evolución “un paso decisivo para apoyar la autoridad del Estado, proteger a las comunidades y contribuir a la estabilidad nacional y regional”. También destacó que esta transformación facilitaría la organización de elecciones democráticas, reforzando la gobernanza y legitimidad institucional de Haití.

CONTEXTO DE LA MISIÓN MSS

La MSS, liderada por Kenia y apoyada por el financiamiento de EE.UU., comenzó sus operaciones en 2024 con alrededor de 1,000 efectivos, frente a una meta original de 2,500. Su objetivo ha sido asistir a las fuerzas de seguridad haitianas en su lucha contra bandas armadas que controlan aproximadamente el 90 % de Puerto Príncipe y otras zonas clave del país.