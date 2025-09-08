Washington, D.C.- EE.UU. anunció la extensión hasta marzo de 2026 de la prohibición que impide a sus aerolíneas operar vuelos hacia Puerto Príncipe, la capital de Haití.

La medida, que afecta a todas las aerolíneas estadounidenses, se mantiene vigente debido a preocupaciones sobre la seguridad aérea, la infraestructura del aeropuerto y la situación política y social en Haití.

Seguridad de pasajeros y tripulaciones

Autoridades estadounidenses indicaron que la decisión busca garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones, considerando los recientes disturbios y las dificultades logísticas en el aeropuerto Toussaint Louverture.

Se espera que las aerolíneas estadounidenses continúen operando vuelos hacia otros destinos de la región, mientras se evalúan condiciones para retomar las operaciones regulares hacia Puerto Príncipe una vez que se estabilice la situación en Haití.