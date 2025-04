Santo Domingo.– “Yo no quiero polemizar con absolutamente nada ni nadie, porque no me puedo distraer en el ejercicio de mis funciones”, así se expresó este miércoles la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al responder a quienes han intentado chantajear, tergiversar o extorsionar a través de críticas infundadas sobre su gestión.

La funcionaria, que participó en el Almuerzo Semanal del Grupo de Medios Corripio, sostuvo que su compromiso está centrado en transformar el Ministerio y dejar un legado institucional basado en propuestas, derechos y fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Faride Raful durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio./ Foto: José de León

“Cada quien cogió el sombrero que quiso en el momento de yo publicar esas palabras, pero al final todo pasa. Lo importante es dejar un legado de una institución más sólida, con más derechos y donde la gente se sienta parte de esa construcción de seguridad ciudadana”, expresó Faride Raful.

La postura de Raful se enmarca en torno a una publicación posteada en su cuenta de X donde mandó a rodar a quienes intenten chantajear, extorsionar o tergiversar información mediante críticas a su gestión.

Aseguró que, aunque como ser humano puede sentirse afectada por los ataques, evita que estos interfieran en su labor. “Uno ve las cosas y puede sentirlas, pero trato de que nunca afecten. Yo no tengo otro norte que cumplir con mi responsabilidad”, añadió.

Publicación de Faride Raful, en su cuenta de X, tras concluir el asueto por Semana Santa el pasao 20 de abril.

Reforma policial: logros concretos

Durante el encuentro, la ministra resaltó los avances alcanzados en la reforma policial, señalando que la transformación educativa es el componente más desarrollado hasta ahora. Explicó que más de 4,000 agentes han sido formados bajo nuevos estándares y que en los próximos meses continuará la graduación de quienes están actualmente en entrenamiento.

Puedes leer: Confusión en barbería

“Tenemos mil mujeres en Hatillo (san Cristóbal) preparándose para ser las nuevas policías que estarán patrullando. Esto es parte de una reforma que, junto con la nueva ley, va a cambiar muchas cosas en la estructura policial”, sostuvo Raful.

Raful afirmó que su gestión se basa en el respeto al marco legal y en el uso de las herramientas que permiten las normativas vigentes para garantizar la seguridad y la convivencia.