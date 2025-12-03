El joven Joel Infante, cuyo cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición

SANTIAGO.-El cadáver en avanzado estado de descomposición de un joven quien llevaba más de diez días desaparecido, fue hallado ayer tarde debajo de un puente en la sección Jacagua, al norte de esta ciudad.

Se trata del quien en vida respondía al nombre de Joel Infante, de 18 años de edad y quien desapareció tras sostener un accidente vial entre varias motocicletas en avenida Circunvalación Norte de esta ciudad.

El médico legista actuante en el caso y el Ministerio Público enviado el cadáver al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para fines de autopsia y determinar las causa de su fallecimiento.

El occiso residía junto a sus familiares en el municipio de Tamboril.

Antier, parientes y vecinos del joven montaron un piquete frente al palacio de justicia de esta localidad, exigiendo de las autoridades competentes esclarecer las circunstancias en las que el joven desapareció.

Harlin José Castro, padre del joven, exigió a la Policía Nacional y al Ministerio Público que abran un minuciosa investigación del caso, para que los responsables de la muerte de su hijo, sean procesados judicialmente.