Hallan sin vida a adolescente de 16 años que había desaparecido en río de Nagua

Nagua.– El cuerpo sin vida de una adolescente de 16 años, identificada como Crismayli, fue recuperado este lunes en la desembocadura del río Nagua, tras haber sido reportada como desaparecida mientras se bañaba en una zona restringida.

Las labores de búsqueda, que se extendieron por varias horas, culminaron con el hallazgo del cadáver, el cual fue entregado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes.

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En el operativo participaron miembros de la Armada Dominicana, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y brigadas de socorro locales, quienes trabajaron de manera conjunta en la localización de la menor.

El hecho ha generado preocupación entre residentes de la zona, quienes reclamaron mayor control en áreas consideradas peligrosas y exigieron que los organismos de emergencia cuenten con equipos adecuados para responder con mayor rapidez ante situaciones similares.