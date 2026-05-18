Danilo juramenta a otros dirigentes que llegan de la Fuerza del Pueblo y JS

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, juramentó a Job Gullón y a Simón De Jesús Morel, quienes regresaron a la militancia de esa organización política luego de haber formado parte de La Fuerza del Pueblo.

Gullón se desempeñaba anteriormente como presidente del PLD en el distrito municipal de Guayabal, en el municipio de Puñal, y recientemente militó en el partido Fuerza del Pueblo.

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Entretanto, Morel, quien presidía un comité intermedio, regresa tras su paso por el partido Justicia Social. Ambos dirigentes se acogieron al programa partidario institucional denominado «De Vuelta a Casa».

El acto de juramentación se llevó a cabo en las oficinas de trabajo de Medina, donde los comisionados se comprometieron a respetar los estatutos y reglamentos de la organización.

Durante la actividad, los juramentados estuvieron acompañados por Luis José Estévez, miembro del Comité Central; Carlos Vásquez, regidor de Guayabal; y Elías Cornelio, miembro del Comité Político.

Otros que se juramentaron en el PLD

Danilo Medina juramentó el viernes pasado a dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Oeste que pasaron al PLD.

Se trató de Katherine Román, Diógenes Ramírez y Eurides Ramírez, presidentes de comités de intermedio del referido municipio, los cuales fueron juramentados por Medina en su oficina.

Entretanto, ayer domingo ingresaron nuevos miembros y retornaron antiguos militantes en diversas localidades, como la provincia de Elías Piña, donde el pasado domingo se reportó la juramentación de aproximadamente 200 personas.