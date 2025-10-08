Jerusalén.– El grupo islamista Hamás exige la liberación de cerca de 1.950 prisioneros palestinos como condición para liberar a los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza, según informó a EFE Taher Al Nono, asesor de prensa del buró político de la organización.

«El número acordado es de 250 presos con cadenas perpetuas y 1.700 prisioneros de Gaza«, aseguró Al Nono mediante un intercambio de mensajes de texto.

Las declaraciones se dan en un momento crucial para las negociaciones de alto el fuego en Gaza, que tienen lugar en Sharm al Sheij con mediación de Estados Unidos, Catar y Egipto.

Quizas te interese: Vaguada seguirá incidiendo en algunas zonas; tres provincias siguen en alerta

Durante la noche, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, entregó una carta al presidente Donald Trump señalando que las partes estaban «muy cerca» de alcanzar un acuerdo.

Rubio solicitó al mandatario que autorizara una publicación en su red social Truth Social para anunciar oficialmente el posible pacto de paz en la Franja.

«La secretaria acaba de entregarme una nota en la que dice que estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo en Oriente Medio y que me van a necesitar muy pronto», declaró Trump ante la prensa, según recogió el diario The Times of Israel.

Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás giran en torno a una propuesta de alto el fuego de 20 puntos, presentada por Trump el pasado 29 de septiembre. Esta fue aprobada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En los últimos días, las partes han centrado los diálogos en aspectos como el mapa y calendario de retirada de tropas israelíes, así como los mecanismos de implementación de la tregua y la liberación de rehenes.

Actualmente, Hamás y otras milicias gazatíes mantienen secuestrados a 48 rehenes en el enclave. Según fuentes israelíes, al menos 20 de ellos seguirían con vida.