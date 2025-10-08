Santo Domingo.- Una vaguada continuará provocando aguaceros en varias provincias del país, informó este miércoles el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), mientras tres demarcaciones permanecen en alerta verde ante posibles inundaciones.

De acuerdo con el organismo, los aguaceros se concentrarán este jueves sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, San José de Ocoa, La Vega, Santiago de los Caballeros, Santiago Rodríguez, San Juan y Dajabón, debido a la incidencia del sistema atmosférico.

Meteorología indicó que se mantiene el nivel de alerta verde para Santiago de los Caballeros, Dajabón y Santiago Rodríguez, por la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Condiciones del sistema

Indomet explicó que la onda tropical que interactuaba con la vaguada ya se alejó del territorio nacional; sin embargo, sus remanentes mantienen condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias dispersas en las próximas horas.

El organismo recomendó a la población seguir de cerca las informaciones meteorológicas y a las autoridades locales permanecer atentas ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.