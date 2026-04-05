La jornada dominical, que inició a las 9:00 de la mañana, presenta enfrentamientos de alto calibre:

El tradicional Festival Deportivo Hato Mayor–Vicentillo alcanza hoy su punto máximo de adrenalina con la jornada decisiva del Voleibol Playero 3×3, tanto en la rama masculina como femenina.

El evento, que se ha consolidado como el corazón deportivo de la región en esta Semana Santa, define este domingo a los monarcas de la arena en el Rancho Turístico Doña Callita.

Dedicado al ministro de Turismo, David Collado, el festival no solo destaca por su nivel competitivo, sino por una impresionante bolsa de premios que supera los 5 millones de pesos en total, de los cuales más de 3 millones están destinados exclusivamente a los protagonistas del voleibol.

Duelos

La jornada dominical, que inició a las 9:00 de la mañana, presenta enfrentamientos de alto calibre:

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Rama Femenina: La atención se centra en la categoría Libre, donde Progym y Linces batallan por el pase a la final por un premio de 225 mil pesos. En la división Máster, la veterana Flor Colón lidera a la CEPU frente a Las Kittys, encabezadas por Anahais Lebron Rosario, en una lucha directa por el oro. Asimismo, Agencia Hungo (locales) se mide ante Las Amigas de La Romana por el cetro Regional.

Rama Masculina: En la categoría Libre, Top Sport Academy choca contra Puñal 1, mientras que Guerrero de Jesús enfrenta a Chiquito e’ La Vuelta 1. En la división Máster, Huellas de Apoyo y La Unión disputarán la medalla de oro, mientras que, en Súper Máster, equipos como The Hobbys, Vieja Escuela y Guibia +50 demuestran que la experiencia es vital en la arena.

Montaje

Con un montaje que supera los ocho millones de pesos, el festival integra además disciplinas como softbol, ajedrez, billar y dominó.

La organización ha dispuesto un ambiente familiar con rifas de artículos para el hogar y acceso gratuito para el público, permitiendo que toda la comunidad disfrute del talento de los jugadores élite del voleibol dominicano en un cierre espectacular de la semana mayor.