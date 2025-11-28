Santo Domingo.- Heineken acompañó el ritmo, la emoción y la buena vibra de los conciertos de Bad Bunny, realizados los días 21 y 22 de noviembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, presentó la experiencia “El Heineken Patio”, un espacio que rindió homenaje a la cultura dominicana y al espíritu de compartir que caracteriza a la marca.

Como parte de la esperada gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, El Patio se convirtió en el punto de encuentro ideal para los asistentes y ganadores del sweepstake Heineken xRD. Desde las 3:00 de la tarde, ambos días, el lugar reunió a cientos de personas que celebraron entre música, baile, fotos icónicas y una atmósfera festiva al más puro estilo caribeño.

Más que un preámbulo,El Heineken Patio fue una experiencia creativa inspirada en la estética espontánea y cotidiana que Bad Bunny transmite en su álbum “Debí Tirar Más Fotos”.

El espacio recreaba esos momentos auténticos de la cultura dominicana: la alegría del encuentro, la buena vibra entre amigos y las imágenes improvisadas que terminan convirtiéndose en recuerdos inolvidables.

La ambientación, concebida como una casa tradicional con fachada colorida, tendedero de fotografías y un frutero cargado de merch, integraba detalles de la cotidianidad y conectaba a los asistentes con su identidad mientras disfrutaban y se preparaban para el concierto.

Los visitantes también disfrutaron de una pista de baile con DJ booth, activaciones interactivas y dinámicas que reforzaron el mensaje de conexión humana y autenticidad.

“No queríamos ser sólo un patrocinador más, sino crear un espacio que celebrara la cultura dominicana y que conectara a las personas desde la alegría y la música”, expresó Widaliz Quiñones, Gerente de Exportación de Área de Heineken.

La experiencia marcó la culminación del recorrido Heineken xRD, una serie de activaciones en puntos de venta y plataformas digitales en todo el país bajo el concepto “¿Y si tiramos más fotos?”.

Entre los participantes del concurso, dos consumidores obtuvieron accesos dobles a Special Guest para disfrutar del concierto, mientras que 30 resultaron ganadores de pares de entradas para gradas, junto a 3 ganadores para área VIP y dos para Front Stage.

Además, los primeros 100 asistentes en llegar a Heineken El Patio recibieron sorpresas especiales de la marca.

Durante el evento, ejecutivos de la casa cervecera compartieron con invitados especiales e influencers, fortaleciendo el compromiso de la marca con el entretenimiento de calidad, la innovación y el disfrute responsable.

Con El Patio, Heineken consolidó su presencia en las grandes experiencias culturales de República Dominicana, y evidencia su propósito de conectar a las personas a través de momentos auténticos, buena música y una cerveza de calidad inigualable.

Sobre Heineken

Fundada en Ámsterdam en 1873, Heineken es una de las cervezas más reconocidas a nivel mundial. Elaborada con ingredientes 100 % naturales, está presente en más de 190 países y representa una tradición de calidad, innovación y disfrute responsable.

En República Dominicana, es distribuida por United Brands desde el año 2013, empresa líder en la representación de bebidas premium.