La producción de la serie «Sin senos sí hay paraíso«, atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la identidad de las víctimas del violento incidente ocurrido durante una jornada de grabación en Bogotá.

Las autoridades colombianas informaron que los fallecidos en la tragedia son Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de apenas 18, ambos integrantes del equipo técnico.

Ambos trabajaban en la producción de la serie y, según los reportes, se encontraban en el set cuando un hombre irrumpió en el lugar y agredió a varias personas con un arma blanca. En medio del caos, varios presentes intentaron intervenir para defender a la primera víctima, pero la situación derivó en un desenlace fatal.

Puedes leer: Tres muertos en rodaje de “Sin senos sí hay paraíso”

La noticia ha generado consternación entre el elenco y la industria, con reacciones de figuras como Carmen Villalobos, Carolina Gaitán y Jorge Enrique Abello, quienes han compartido mensajes de duelo bajo la consigna “Silencio en el set”. Mientras tanto, la investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias exactas de este trágico suceso que enluta al equipo de producción.

Sobre el agresor, las autoridades han informado que también falleció durante el incidente tras la riña que se generó en el lugar. Hasta el momento, no ha sido plenamente identificado, ya que no portaba documentos de identidad ni teléfono celular al momento del ataque.

Actualmente, las autoridades trabajan en su identificación y en establecer si estaría vinculado a otro incidente ocurrido el día anterior en una clínica cercana.

La investigación sigue abierta para determinar quién era el agresor y qué motivó el ataque.