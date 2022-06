“Hemos estado aquí antes”

Los Boston Celtics han estado aquí antes: abajo 3-2 en una serie al mejor de siete, buscando una manera de subir a la cima.

Después de perder un Juego 5 de desempate ante los Golden State Warriors el lunes por la noche, los C intentarán canalizar su experiencia de la segunda ronda cuando superaron un déficit de 3-2 contra los Milwaukee Bucks para avanzar a las Finales de la Conferencia Este.

Esta vez, es la tarea que deben completar para convertirse en campeones de la NBA.

“El mensaje para los muchachos es que tengan confianza para volver a casa”, dijo el entrenador en jefe de los Celtics, Ime Udoka, luego de la derrota de su equipo por 104-94 en San Francisco. «Descansa y preparémonos para traerlo de vuelta aquí».

Los Celtics se dieron la oportunidad de ganar el Juego 5 luego de superar un déficit de dos dígitos en el medio tiempo y tomar la delantera durante un explosivo tercer cuarto en el que anotaron 35 puntos. Sin embargo, lidiaron con el estancamiento ofensivo en la recta final por segundo juego consecutivo, anotando solo 20 puntos en el cuadro final, lo que condujo a su eventual caída.

“Para nosotros, se trata realmente de consistencia”, dijo Udoka. “Eso es lo que no estamos teniendo a lo largo de un juego completo, son esfuerzos consistentes, esfuerzos sostenidos, más ofensivamente que cualquier otra cosa. Esa es la parte en la que tenemos que tener un traspaso no solo de un juego a otro sino de un cuarto a otro, donde vimos que sucedió en el tercero pero no en el cuarto”.

El juego 6 de la serie será este jueves.

Los Celtics se pusieron en una situación difícil al no completar el intento de remontada. Sin embargo, este es un equipo que parece prosperar en situaciones difíciles. Este será el cuarto partido de eliminación al que se enfrenten en estos Playoffs, y obviamente aún no han fallado en una de esas situaciones.

Por: Taylor Snow

Celtics.com