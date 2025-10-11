Higuamo se alza con la corona en los Juegos Deportivos Escolares

Integrantes de la delegación del Higuamo, zona campeona de los XI Juegos Deportivos Escolares San Francisco de Macorís 2025.

La Zona El Higuamo, integrada por las provincias Higüey y San Pedro de Macorís, se coronó campeona de los XI Juegos Escolares Deportivos San Francisco de Macorís 2025 que concluyeron ayer en esta ciudad tras alcanzar 43 preseas de oro, 21 de plata y 34 de bronce, para un total de 98 medallas.

El certamen multideportivo escolar, declarado como un éxito total, organizado por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), se llevó a cabo en San Francisco de Macorís, como sede principal, y subsedes en El Seibo, Nagua y La Vega.

El Higuamo destronó a la Zona Cibao Sur, integrada por La Vega y Sánchez Ramírez, que conquistó el título de campeón en los X Juegos Escolares Deportivos Nacionales que se celebraron en Barahona en el 2023, donde terminó con un total de 86 medallas, incluidas 34 de oro, 26 de plata e igual cantidad de bronce.

Alberto Rodríguez, director del INEFI, acompañado desde la izquierda por Mercedes Ortiz, senadora de la provincia Hermanas Mirabal, Lissete Nicasio de Adames, gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal, Ana Xiomara Cortes, gobernadora de la provincia Duarte, Elvys Duarte, subdirector del INEFI y Rafael Duluc (Cholitín), senador de La Altagracia.

En la versión de los Juegos Escolares Barahona 2023, El Higuamo terminó en la tercera posición al lograr 28 preseas de oro, 19 de plata y 23 de bronce, para totalizar 70 metales.

La Zona Metropolitana II logró el segundo puesto, igual que en Barahona 2023, donde consiguió un total general de 100 preseas (31 de oro, 26 de plata y 43 de bronce).

En los XI Juegos Deportivos Escolares Nacionales San Francisco de Macorís 2025, la Metropolitana II logró un total de 113 preseas, incluidas 35 de oro, 33 de plata y 45 de bronce.

Cibao Sur, campeón del 2023, quedó en el tercer peldaño en San Francisco de Macorís 2025, tras ganar 18 metales dorados, 27 de plata y 33 de bronce, para un total de 78 preseas.

Sede Higüey 2027

El director del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez anunció que los XII Juegos Escolares Deportivos Nacionales serán celebrados en el 2027 en Higüey.

El funcionario deportivo señaló que ejecutarán un plan de organización y logística para una vez más celebrar lo que denominó la fiesta deportiva escolar.

En el acto de clausura, Alberto Rodríguez declaró que los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales constituyeron todo un éxito, al tiempo de señalar que seguirá firme, trabajando por la educación y el deporte.

“Hoy culmina la más grande celebración del deporte escolar de nuestro país: los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, una verdadera fiesta del talento, el esfuerzo y la juventud dominicana”.

El funcionario dijo que ha sido un honor para el Instituto Nacional de Educación Física recibir a más de 4,000 estudiantes durante 14 días donde compitieron, crearon nuevas amistades y vivieron experiencias que le quedarán para toda la vida.

“Nuestro agradecimiento a las autoridades locales de las provincias Duarte, La Vega, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, que abrieron sus puertas y su corazón para recibir a miles de atletas en una región que hoy puede sentirse orgullosa del trabajo realizado”, aseguró.

