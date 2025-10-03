Nueva York.– Seis de los siete hijos del rapero Sean Combs, conocido como Diddy, rogaron este viernes entre lágrimas al juez que le conceda una “segunda oportunidad”, en la audiencia donde el artista conocerá su sentencia por los cargos de transporte para ejercer la prostitución, de los que fue declarado culpable en julio.

“Le rogamos que le dé a mi padre una segunda oportunidad. Él es mi superhéroe, y desde que fue detenido ha cambiado muchísimo. Le queda mucho por ofrecer al mundo, pero sobre todo a sus hijos”, expresó con voz entrecortada Justin Combs, de 32 años, ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.

Combs, de 54 años, enfrenta una posible condena de hasta 20 años de cárcel, mientras permanece recluido desde septiembre de 2024.

Testimonios emocionales en la corte



Sus hijos Chance, Christian, Quincy, Jessie y D’Lila Combs también intervinieron ante el juez Arun Subramanian, describiendo a su padre como un hombre servicial y de gran apoyo.

“No es perfecto, ha cometido muchos errores, pero, aún así, sigue siendo nuestro padre”, expresó entre lágrimas Jessie Combs, quien debió hacer pausas para secarse el rostro con un pañuelo.

Por su parte, Christian Combs afirmó que Diddy le enseñó a “tratar con respeto a las mujeres”, y defendió que a su madre “siempre la trató como una reina”, pese a las denuncias de violencia doméstica de exparejas como Cassie Ventura.

En tanto, D’Lila Combs expresó su preocupación por su hermana menor, Love, de dos años, quien podría crecer sin la presencia de su padre.

Un proceso judicial en curso



Durante la audiencia, la Fiscalía y la defensa expusieron sus argumentos antes de que Diddy y sus abogados se dirigieran al juez.

El magistrado Subramanian adelantó que, al momento de dictar sentencia, tendrá en cuenta no solo el crimen, sino también el comportamiento de Combs al cometerlo, incluyendo testimonios de violencia física contra exparejas como Cassie Ventura y otra mujer identificada bajo el seudónimo de Jane.

El rapero, vestido con un jersey caqui y camisa blanca, entró a la corte sonriente, saludó a su madre y abrazó a sus hijos antes de escuchar sus emotivos testimonios.