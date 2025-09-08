En una arremetida que ya circula por las redes sociales, el expresidente Hipólito Mejía lanzó su clásico sarcasmo directo a Leonel Fernández, tras un comentario del también exmandatario sobre los precios del pollo.

Con tono irónico Mejía exclamo “Señor, usted no conoce ni el pichis… usted no conoce un pollo ni un huevo tampoco. ¡Cállese, azaroso!

El episodio se desarrolló durante una actividad política en Cotuí, donde Mejía critico los conocimientos de Fernández en torno a temas económicos sensibles como la escala de precios del mercado avícola.

Este encontronazo provoco todo un huracán en redes sociales debido a que algunos reprochan el estilo agresivo del expresidente, otros lo aplauden por hablar “sin filtro”, sobre un tema muy sensible para el bolsillo de los dominicanos.