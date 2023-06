Pide regular haitianos en agro, construcción

El expresidente Hipólito Mejía y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) abogó ayer por un proceso de regularización del estatus migratorio de los haitianos que se dedican a trabajar agricultura y construcción en el país.

En tal sentido, dijo que sin esa mano de obra no habría producción agrícola ni construcción en República Dominicana, pero reconoce que la migración se ha convertido en un problema grave, no solo para los dominicanos, sino para todo el mundo.

Puntualizó que el empresario Tato Bisonó, presidente de Constructora Bisonó, le manifestó que tuvo que detener la construcción de viviendas por la falta de ciudadanos haitianos.

Sugirió autorizarse a empresarios de esas áreas, 100 haitianos y que éstos les legalicen sus estatus mediante los procesos establecidos en la ley.

“El problema migratorio es grave y aquí no es la excepción, y más que tenemos una frontera de unos 400 kilómetros; ahora estoy convencido de que aquí no hay agricultura ni construcción si no hay haitianos, y eso lo digo yo con toda responsabilidad, porque yo estoy viendo ese proceso ya”, precisó el expresidente Mejía.

Abinader

En otro orden, Mejía afirmó que el presidente Luis Abinader ha salido airoso del enfrentamiento contra la pandemia de covid-19 y la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania, lo que a su entender le garantiza una fácil repostulación en las elecciones de 2024, frente a una oposición, según él, aferrada a una “demagogia barata”.

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno aseguró que el mandatario tiene una posición electoral privilegiada a nivel nacional, pero que muchos de sus funcionarios no corren con la misma suerte.

“Para mí, tiene una posición consolidada. Luis está trabajando como un campeón, duro, difícil, yo diría en exceso, y el país necesita y requiere eso; por eso yo creo que la mayoría de la población evalúa en su justa dimensión el comportamiento y la actitud en su gobierno”, expuso el exgobernante del país.

Simulador Leonel

Mejía subrayó que encuestas que maneja, señalan que sobre Abinader solo recae el 15% de los problemas nacionales, y que el restante 85% obedece a una situación heredada, pero que la oposición, especialmente el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, trata de sacar capital político con miras a las elecciones del 2024.

Mejía manifestó que se ha caracterizado por ser sincero, por lo que entiende que Leonel Fernández es un “maestro de la simulación”.

JCE y Ramfis

Sobre el reconocimiento del Partido Esperanza Democrática (PED), de Ramfis Domínguez Trujillo, que sometió el expediente de reconocimiento en 2021, el expresidente Mejía fue puntual al decir que es facultativo de la Junta Central Electoral (JCE) las decisiones en esas direcciones.

“Yo me río cuando hablan del Partido Esperanza Democrática, él fue nieto de Trujillo, él no puede ser Rafael Leonidas Trujillo, que fue nieta; la JCE tiene potestad para eso, es el órgano potestativo para eso”, indicó Mejía al participar en el almuerzo semanal de los medios Corripio, donde además, se definió como Balaguerista.