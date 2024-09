Hombre se quita la vida en San Juan: «…adiós, madre, lo siento mucho por herirte pero no tuve otra opción”

SAN JUAN DE LA MAGUANA- Wander Herrera Rodríguez, un empleado privado de 48 años de edad, nativo de Las Matas de Farfán, se quitó la vida en el parque Sánchez, la principal plaza pública de San Juan de la Maguana, y dejó una carta en la que responsabiliza a miembros de su círculo familiar por el hecho.

“Acabo de tomar esta decisión por culpa de cuatro hermanas mías que me acusaron de una acusación que yo no hice”, escribió en la carta que fue encontrada en una mochila donde también portaba ropa de vestir y documentos personales. No aclara de qué lo acusaron.

El cadáver fue encontrado por personas que transitaban por ese parque la madrugada del viernes, quienes avisaron a la Policía.

Posteriormente fue levantado, pasadas las 6:00 de la mañana, con la intervención del ayudante fiscal Geraldino de la Rosa quien informó que en el lugar fue hallado el sobre de un polvo llamado “grinate”, el que probablemente usaría para envenenarse.

“Me han arruinado la vida, pero na´, que Dios las perdone que yo no le guardaba rencor a ellas. Gracias mi hermana por quererme ver así. Me voy bien, porque yo no le hice maldad a nadie”, dejó escrito el suicida del parque Sánchez.

“Vuelvo le repito, que Dios las perdone”, procediendo a despedirse de su madre, con estas palabras: “… adiós, madre, lo siento mucho por herirte pero no tuve otra opción”. Y luego expresa: “Fueron capaz de mandarme a matar, aquí están sus datos…”.