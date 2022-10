Hotyes, un talento criollo que grabará con Rosalía

El cantante y compositor dominicano, de ascendencia turca, Jean Valdez, mejor conocido como Hotyes, llega cargado de ilusiones con una propuesta musical alternativa.

Recientemente tuvo la oportunidad de llamar la atención de la artista Rosalía durante su concierto en Altos de Chavón, la cual aceptó su propuesta de hacer canciones juntos, y se encuentra en contacto con su equipo.

«Yo pienso que vamos a divertirnos haciendo música en mi estudio. Ella tiene un estilo que me gusta mucho. Por eso me tomé el atrevimiento de tomar un cartel y preguntarle si le gustaría hacer música conmigo. Todo fue espontáneo, no tenía un plan, sólo se me ocurrió y lo hice rápido», dijo el artista.

Hotyes se encuentra trabajando arduamente para sacar un álbum musical que se llamará “Cruel”.

Este joven artista, que tiene mucho tiempo en el mundo de la composición, ha tenido la oportunidad de escribir a otros artistas, canciones que además de tener un toque de romanticismo desatan por momentos pasiones y vivencias propias de la juventud.

«Durante la pandemia aprendí a producir mi propia música. Y luego de finalizar la cuarentena, durante un viaje a la playa con algunos amigos, decidí mostrarles mi música y quedaron locos», explicó.

Sus influencias musicales vienen desde su infancia, al verse envuelto con los diferentes estilos que lo ponían siempre a estar atento para escucharlos e identificarlos.