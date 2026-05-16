La inflación interanual de la economía dominicana rompió en abril la racha de 35 meses consecutivos dentro del rango meta establecido por el Banco Central (BCRD), al ubicarse en 5.11 %, superando el límite superior del objetivo de política monetaria de 4.0 % ± 1.0 %, según la entidad monetaria.

Con este resultado, el indicador volvió a salir del margen de control fijado por las autoridades económicas por primera vez desde mayo de 2023.

El rango meta del Banco Central consiste en mantener la inflación en torno al 4 %, con una tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo, es decir, entre 3 % y 5 %.

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Este parámetro es utilizado como referencia para preservar la estabilidad de precios, proteger el poder adquisitivo de los hogares y mantener previsibilidad en la economía, ya que una inflación fuera de ese margen suele generar mayores presiones sobre el costo de vida, las tasas de interés y el consumo.

De acuerdo con el más reciente informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), divulgado por el Banco Central, la inflación mensual de abril fue de 0.49 %, mientras que la acumulada entre enero y abril alcanzó 1.19 %.

El dato de 5.11 % interanual marca el fin de un período de casi tres años en el que la inflación se mantuvo bajo control dentro del objetivo monetario oficial. En marzo de 2026 el indicador todavía se ubicaba en 4.63 %, completando entonces 35 meses consecutivos dentro del rango meta.

Según explicó la entidad monetaria, el principal factor detrás del incremento inflacionario fue el aumento de los precios de los combustibles, especialmente las gasolinas y el gasoil, influenciados por el encarecimiento internacional del petróleo en medio de tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El grupo Transporte fue el de mayor incidencia en la inflación mensual, al registrar una variación de 1.78 %, impulsada además por aumentos en automóviles, servicios de transporte y pasajes. También incidieron alzas en Restaurantes y Hoteles, Bienes y Servicios Diversos, Vivienda, Salud y Recreación y Cultura.

Pese a ello, el Banco Central indicó que algunos grupos ayudaron a moderar parcialmente las presiones inflacionarias, entre ellos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Comunicaciones y Prendas de Vestir, además del efecto de la apreciación del peso dominicano frente al dólar sobre ciertos bienes importados.

La inflación subyacente, que excluye componentes más volátiles como combustibles y alimentos, se situó en 4.87 % interanual, permaneciendo todavía dentro del rango objetivo del Banco Central.