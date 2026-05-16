Temperaturas seguirán sofocantes pese a la incidencia de lluvias

Las condiciones de lluvias hoy se activan desde las primeras horas del día con aguaceros dispersos en las provincias de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, y Barahona producido por una vaguada informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Pero, en horas de la tarde se activa la nubosidad y las lluvias serán de mayor intensidad en las provincias de Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Espaillat, Elías Piña y Dajabón.

Santo Domingo el cielo estará medio nublado en ocasiones con chubascos y temperaturas calurosas superiores a los 33 grados Celsius, según el mismo pronóstico de Meteorología.

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A pesar de las condiciones de lluvias las temperaturas siguen calurosas entre 33 a 35 grados Celsius por la incidencia del viento de componente sureste.

Sin embargo, mañana ocurrirán aguaceros y por tanto Indomet emitió un Pre-Alerta meteorológica por posibles aguaceros, con tormentas eléctricas y posibles deslizamientos de tierra para Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón porque los aguaceros podrían ocasionar inundaciones urbanas con crecidas de ríos arroyos y cañadas con posibles deslizamientos de tierra.

Además podrían ocurrir ráfagas de viento y posibles granizadas. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para las mismas provincias para que los residentes en zonas bajas permanezcan en comunicación con los organismos de emergencias, informó el director de la entidad Juan Manuel Méndez García.

El pronóstico extendido se informó que el lunes la vaguada continuará afectando las condiciones meteorológicas por lo que, se prevén nublados con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, así como posibles granizadas hacia el nordeste, Valle del Cibao, Cordillera Central, suroeste y la zona fronteriza.