México, (EFE).- El huracán Lorena, en estos momentos frente a la punta de la península mexicana de Baja California, amenaza con fuerte lluvias con descargas eléctricas y ya ha causado algunas inundaciones en los estados nororientales del país, informó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lorena, que ya trajo fuertes lluvias desde ayer en algunas regiones de México, se convirtió de nuevo en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson este mismo viernes, reforzando su potencial de lluvias.

Ello llevó a Protección Civil a decretar la alerta roja, de peligro máximo, en la región sur de Baja California Sur, y la alerta naranja (peligro alto), en el resto del estado de Bajo California Sur y al estado de Sinaloa, donde ya se han reportados algunas inundaciones.

En su pronóstico de las 16.15 hora local (21.15 GMT), el SMN indicó que se registrarán lluvias torrenciales a puntuales extraordinarias mayores a 250 litros por metro cuadrado en el estado de Baja California Sur y lluvias intensas a puntuales torrenciales, de 150 a 250 litros, por metro cuadrado en los estados de Sinaloa y Nayarit.

Asimismo, se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas, con entre 75 a 150 litros por metro cuadrado en las costas de los estados de Jalisco y Colima y zonas de Durango y lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 litros por metro cuadrado, en Sonora.

“Con posibilidad de deslaves, aumento en los cauces de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas de dichas regiones”, precisó la entidad. El meteoro actualmente se encuentra a 15 kilómetros al sureste del municipio de El Cardoncito y a 70 kilómetros al este-noreste de Cabo San Lucas, y presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de 165 kilómetros por hora.

Se espera que en las próximas horas Lorena tocará la Península de Baja California, situándose este sábado a 35 kilómetros al suroeste de La Paz, capital del estado. COMPRAS DE PÁNICO Y MÁXIMA PRECAUCIÓN EN ALGUNOS ESTADOS Ante los avisos de autoridades y el propio SMN, los ciudadanos extremaron la precaución y, según han informado medios locales, se registraron compras de pánico en el municipio de Los Cabos, en el estado de Baja California.

De esta manera, en distintos supermercados se vieron largas filas para obtener víveres para no salir de casa el tiempo que el huracán azote más violentamente. Asimismo, la Secretaría de Marina (Semar) activó desde este jueves el Plan Marina en su Fase de Prevención en la Península de Baja California, con el fin de tomar medidas preventivas contra posibles daños a la población.

En tanto, en el muelle de Cabo San Lucas, algunos propietarios de yates los retiraron de los embarcaderos como medida preventiva contra las lluvias que provocará el huracán. Asimismo, a partir de la una de la tarde se cerrarán los puertos a la navegación de cualquier tipo de embarcación. Y alrededor de 787 personas están siendo reubicadas de zonas de alto riesgo a los dieciocho albergues, seis en Los Cabos, seis en Cabo San Lucas y seis zonas rurales.

Con un 43 % de ocupación hotelera, son aproximadamente 19.000 turistas los que vivirán el huracán Lorena en el puerto de Los Cabos. Al ser ajenos a la zona y no tener la suficiente cultura de prevención, se les hace especial exhorto a no subestimar la inclemencia del meteoro. En el estado de Sinaloa, la Comisión Estatal de Protección Civil informó este viernes de la suspensión de clases en 18 municipios, lo que comprende un total de 506.000 alumnos que no asistirán a clase.

Mientras que en Baja California Sur también se llevó a cabo la misma medida, suspendiendo clases en todos los niveles. También se cerraron puertos a la navegación de cualquier tipo de embarcación. EL GOBIERNO GARANTIZA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EN LOS CULTIVOS Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) garantizó que “ante las recientes afectaciones por el paso del huracán Lorena en cultivos de plátano y mango en municipios de las costas de Jalisco (…) los productores afectados tendrán todo el apoyo necesario para recuperar sus inversiones”.

El titular de la dependencia, Alberto Esquer Gutiérrez, resaltó que la entidad cuenta con un seguro catastrófico, por lo que los productores afectados tendrán todo el apoyo necesario para recuperar sus inversiones y el respaldo para revertir los datos en sus tierras. Lorena se formó el pasado 17 de septiembre y ha tenido un comportamiento un tanto errático.

Avanzó como tormenta tropical dos días en paralelo a las costas del oeste de México y tocó tierra este jueves como huracán de categoría 1 en el estado de Jalisco, dejando fuerte lluvias, algunas inundaciones y gente desalojada de sus viviendas por seguridad. Se prevé que el 21 de septiembre se degrade a tormenta tropical mientras continúa en paralelo a las costas de la Península de Baja California, llevando fuertes lluvias.

Con Lorena y la tormenta tropical Mario, que se lejos de las costas nacionales, ya se han formado 13 de los 19 ciclones que el Meteorológico pronosticó para la actual temporada en el Pacífico, un total de ocho huracanes y cinco tormentas tropicales.