El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó, en­cabeza la comitiva oficial que parti­cipa en la segunda edición de la Se­mana Dominicana en España (SEDE 2025), inaugurada el lunes en Madrid, con­cebida con el propósi­to de fortalecer las re­laciones económicas, culturales y empre­sariales entre ambos países.

Tratándose del segundo socio en inversión extranjera, además de vínculos históricos y diplomáti­cos, el encuentro tiene una particu­lar significación para República Do­minicana.

Bisonó informó que mos­trará a los inversionistas españoles la historia de una realidad de un país estable y con reglas claras “donde la confianza se construye sobre institu­ciones sólidas, transpa­rencia y cumplimiento, y donde cada inversión encuentra un marco re­gulatorio predecible y seguro”.

El encuentro es una buena oportunidad para promover la marca país.