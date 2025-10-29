El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó, encabeza la comitiva oficial que participa en la segunda edición de la Semana Dominicana en España (SEDE 2025), inaugurada el lunes en Madrid, concebida con el propósito de fortalecer las relaciones económicas, culturales y empresariales entre ambos países.
Tratándose del segundo socio en inversión extranjera, además de vínculos históricos y diplomáticos, el encuentro tiene una particular significación para República Dominicana.
Bisonó informó que mostrará a los inversionistas españoles la historia de una realidad de un país estable y con reglas claras “donde la confianza se construye sobre instituciones sólidas, transparencia y cumplimiento, y donde cada inversión encuentra un marco regulatorio predecible y seguro”.
El encuentro es una buena oportunidad para promover la marca país.