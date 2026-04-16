Jaén (España).- Las autoridades españolas incautaron seis toneladas de cocaína y detuvieron a tres personas en una operación este pasado martes en alta mar frente al litoral de Huelva, en el sur de España.

Durante la operación, que forma parte del Plan Carteia, el dispositivo especial de lucha contra el narcotráfico que está llevando a cabo la Guardia Civil en el sur de España, se incautaron seis toneladas de cocaína en alta mar.

Una vez realizada la intervención de la droga en una embarcación semirrígida, esta fue trasladada en barco hasta el puerto de Huelva, donde este miércoles se desplegó un importante dispositivo policial, según detalló hoy el jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía, general de brigada Luis Ortega.

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Durante el desarrollo de la operación y la descarga de la droga en el puerto se observó un gran despliegue de efectivos de la Guardia Civil, todos ellos fuertemente armados y equipados con pasamontañas y chalecos antibalas, así como la presencia de un helicóptero y dron.

Una vez confirmada la cantidad de droga, a la espera de nuevos datos, esta superaría a la que fue interceptada por la Policía Nacional el 13 de marzo, de cinco toneladas de cocaína, en una operación en la que se detuvo a diez personas, y que ha sido catalogada como el mayor alijo incautado en la provincia onubense.