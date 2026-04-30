Residentes de varios municipios de Puerto Plata se preparaban este jueves para lo peor, ante un pronóstico que prevé fuertes aguaceros en una provincia que ya ha sido afectada por anegaciones en semanas anteriores.

El ambiente que se vive no es muy halagador en la norteña provincia, donde hace varias semanas se registraron fuertes precipitaciones que provocaron inundaciones de poblaciones por el desborde de ríos y arroyos.

En el municipio Montellano, en el este de la provincia, aún quedan comunidades aisladas, tras el derrumbe del río Camú, mientras lo mismo ocurre en Sosúa, también en la parte este.

En el oeste de la ciudad de Puerto Plata, específicamente en el sector San Marcos, ubicado en la falda de la Loma Isabel de Torres, muchos de sus habitantes se preparaban para enfrentar los fuertes aguaceros que se pronostican.

La misma situación se vive en Imbert, en la parte sur de la provincia, donde semanas atrás ocurrió el desborde del río Bajabonito, un largo afluente que desemboca en el Atlántico, en su recorrido por varias localidades.

“Estamos esperando que la lluvia fuerte comience, porque lo que ha ocurrido es poco para lo que viene”, dijo una residente de Imbert.

Puerto Plata es una de las cuatro provincias que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene en “alerta roja”, debido a las precipitaciones que se esperan.

Los aguaceros son provocados por un sistema frontal ubicado en la costa norte dominicana, más una vaguada.