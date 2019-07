SANTO DOMINGO.- Se espera que la agitación vuelva nuevamente mañana a los predios del Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados y el Senado convocaron sesiones, y el danilismo mantiene la expectación de que sometería en cualquier momento el proyecto que declara la necesidad de una reforma a la Constitución de la República para habilitar al presidente Danilo Medina para otra repostulación.

No obstante, la incertidumbre sigue dominando el ambiente en el Congreso pues la corriente danilísta ha dicho en varias ocasiones que el proyecto sería presentado, pero todavía esto no ocurre.

Hoy el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, reconoció que el tiempo se acaba y que la decisión de reformar o no la Constitución de la República tiene que definirse obligatoriamente esta semana en vista de que la presente legislatura concluye el viernes.

En la sesión de la Cámara Baja, convocada para las 10:00 de la mañana, el tema de la reforma constitucional no figura como tema de agenda, no obstante podría solicitarse una modificación del orden del día. En el Senado la sesión está convocada para las 4:00 de la tarde. Los alrededores del Congreso esta mañana lucían despejados.

Mientras, el diputado Elpidio Báez, uno de los principales promotores de la reelección del presidente Danilo Medina, mantiene que el proyecto sería presentado mañana en el Senado de la República.

Los alrededores del Congreso marcado en las últimas semanas por la presencia de tropas militares y policiales, hoy está tranquilo y la presencia de los agentes policiales son escasos. Aunque el cerco con vallas metálicas en el perímetro del Congreso se mantiene y el patrullaje es discreto en camionetas y motocicletas en todos los predios del Centro de los Héroes.

Sánchez, vocero peledeísta en la Cámara de Diputados, consideró al mismo tiempo que no sería ético una convocatoria del Poder Ejecutivo a una legislatura extraordinaria para conocer un proyecto que involucre al presidente Danilo Medina.

“Mira una legislatura extraordinaria para conocer temas que involucren al presidente Danilo Medina no es ético. Yo particularmente siento que no podría convocar el Congreso para provocar una reforma en la que pudiera estar yo involucrado, por lo tanto nosotros apelamos que haya una definición esta semana”, sostuvo.

Dijo que hasta el momento el Comité Político no ha logrado reunirse para definir lo relativo a la modificación constitucional.

“El bloque partidario en el Congreso debía estar supeditado a una instancia superior política en este caso el Comité Político, pero ahora seremos nosotros que le diremos a ellos cuales son los pasos a seguir, cuando debía ser lo contrario”, afirmó.

Añadió que “nosotros estamos pasando situaciones internas que tenemos que superar en estos momentos, es un gran reto que tenemos, pero hemos salido de dificultades parecidas a estas, siento ya es crucial, nuestras propias campañas internas porque todos estos temas nos han ocupado la mayor parte del tiempo”.

Mientras que Báez ha dicho en repetidas ocasiones que el proyecto será presentado para lograr que el presidente Medina se pueda presentar a otra repostulación.

Ayer miles de personas agrupadas en la Coalición Democrática y en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) marcharon desde el parque Enriquillo hasta el Altar de la Patria para rechazar una reforma constitucional y contra la corrupción y la impunidad.

También marcharon al Congreso para rechazar la modificación de la Carta Magna, el aspirante presidencial del PRM, Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández, quienes movilizaron a miles de sus seguidores.

Conjuntamente con las protestas, la Coalición de Defensa de la Constitución y la Democracia se mantuvo por más de una semana recolectando firmas de ciudadanos que se oponen a que se varíe la Carta Sustantiva para facilitar que Medina se reelija por segunda ocasión consecutiva.