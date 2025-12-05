Desafíos de inclusión: La marcha por los derechos de los discapacitados

Durante una marcha que partió del parque Independencia y concluyó en el Panteón de la Patria decenas de discapacitados reclamaron mayor inclusión, al tiempo de advertir que más del 20 % de la población sufre algún tipo de limitación física. La demanda merece atención si se quiere más igualdad y menos discriminación.

La discapacidad es simplemente una condición, no una enfermedad. El reclamo no cuestiona, sino que compromete más al Gobierno con la ejecución del Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035 presentado por el presidente Luis Abinader para garantizar igualdad, inclusión educativa, cultural y deportiva, así como el empleo sostenible y decente.

Complace, por otro lado, que el Poder Judicial promueva un sistema abierto para garantizar el acceso efectivo de las personas con discapacidad. La iniciativa a que hizo referencia la magistrada Nancy Salcedo, de la Suprema Corte de Justicia, está en consonancia con el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Es justo entonces que las personas con discapacidad se movilicen en reclamo de una mayor inclusión. No es ningún secreto que, salvo excepciones, a las personas con limitaciones físicas se les discrimina en las relaciones sociales y laborales. Ha habido que insistir y luchar para habilitar espacios públicos y en distintos establecimientos para quienes padecen alguna limitación.