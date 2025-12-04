Reconocimiento a dominicanos en el exterior: cambios en las exoneraciones arancelarias

El merengue “Volvió Juanita”, que interpreta Milly Quezada, se ha convertido en uno de los íconos navideños para dar la bienvenida a los dominicanos residentes en el exterior que llegan al país a pasar las pascuas con familiares, amigos y relacionados.

Esos compatriotas, cuya contribución a través de sus remesas e inversiones ha sido tan fundamental para la economía, merecen siempre la más cálida bienvenida a su patria y las mayores atenciones.

Sólo en los primeros 10 meses del año los dominicanos residentes en Estados Unidos y Europa habían remesado alrededor de 10 mil millones de dólares, sin incluir otros aportes. Hoy las remesas constituyen una de las principales fuentes de generación de divisas.

En reconocimiento a su contribución la Dirección de Aduanas elevó hasta 5,500 dólares la gracia que tradicionalmente se les otorga en la introducción de mercancías. Porque, como dice la canción que interpreta Milly Quezada, cada persona llega con su maleta cargada de lejanías.

Hasta el 26 de enero de 2026 los residentes en el exterior gozarán de una merecida exoneración arancelaria en la introducción de regalos y mercancías con motivo de las fiestas navideñas.

Para hacer más placentera la llegada de esos compatriotas que no olvidan sus raíces ni a los suyos bien estaría garantizarles el mejor ambiente, sobre todo con la mayor seguridad para que cada vez retornen más satisfechos a su tierra.