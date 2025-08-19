¿Indirecta? Eduardo Sanz Lovatón llama a la acción

Parece una indirecta del director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, de que los tiempos no son para encuestas, sino para trabajar. ¿Verdad?

La oposición no desaprovechó los apagones y la ola de calor para abrirle fuego al Gobierno. Con la solución del problema se caen las críticas.

Abinader volvió a la carga contra la oposición. La invitó a acompañarla en el recorrido que efectuará por el metro de Los Alcarrizos.

Tras la cumbre con Donald Trump, al presidente ruso Vladimir Putin solo le ha faltado declarar día de regocijo en su país. Así de simple.

Con la cancelación de sus conciertos en el país, la cadenciosa Shakira deja suspirando a su legión de admiradores. ¿Cuál sería la causa?

El Presidente dice que en un debate Danilo Medina sería el humillado y le recuerda lo que ha hecho por Arroyo Cano, donde nació el líder del PLD.

Cuando no es Juan, es Juana. Ahora se aduce que el servicio eléctrico ha sido afectado por los vientos. Ya no se vuelan chichiguas como en los tiempos de Sauri.

Tras la entrada en operación de la unidad 2 de Punta Catalina, la 1 salió de servicio por efectos del sargazo. Ya todos saben el resto.