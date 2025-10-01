Indotel lanza contraataque a las noticias falsas

Al decir que son falsas más del 62 % de las informaciones que circulan en las redes, el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) hace un gran aporte a la sociedad con la campaña que anunció para contrarrestar esa práctica.

La gente tiene pleno derecho a estar informada sobre la base de la verdad, como muy bien ha asumido Guido Gómez Mazara. Es vox populi que aquí y en casi todas partes las redes son utilizadas como vías para canalizar informaciones falsas.

Puedes leer: Nuevo sistema de alertas: una herramienta clave para enfrentar desastres naturales en el país

En muchos se han establecido severos controles, que van más allá de las acciones penales, para contener la difusión de noticias falsas. Apoyado en estadísticas el Indotel juega su papel al intervenir para contrarrestar la profusión de “fake news” a través de los medios digitales. Esa intervención es una manera de proteger a los consumidores frente a las manipulaciones noticiosas.