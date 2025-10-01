Indotel lanza contraataque a las noticias falsas

Al decir que son falsas más del 62 % de las informaciones que circulan en las redes, el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) hace un gran aporte a la sociedad con la campaña que anunció para contrarrestar esa práctica.
La gente tiene pleno derecho a estar informada sobre la base de la verdad, como muy bien ha asumido Guido Gómez Mazara. Es vox populi que aquí y en casi todas partes las redes son utilizadas como vías para canalizar informaciones falsas.
