El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, explicó que, tras un monitoreo continuo entre los industriales, no se han recibido reportes de interrupciones en la cadena de suministro ni dificultades significativas en la llegada de insumos necesarios para la producción.

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, afirmó este lunes que en la actualidad no existe ningún tipo de desabastecimiento en el mercado local, a pesar del contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y alzas en los precios de materias primas.

El dirigente empresarial explicó que, tras un monitoreo continuo entre los asociados del sector industrial, no se han recibido reportes de interrupciones en la cadena de suministro ni dificultades significativas en la llegada de insumos necesarios para la producción.

“Hasta la fecha no hemos recibido ninguna notificación de nuestros asociados sobre problemas con la distribución o con materias primas que no puedan ser recibidas en el corto plazo”, indicó durante su participación en el programa televisivo “El Despertador”, del grupo SIN.

Pujols destacó que esta estabilidad se produce en medio de un entorno global complejo, en el que el incremento en los precios del petróleo ya comienza a generar presiones sobre los costos de producción, el transporte y los fletes internacionales.

En ese sentido, señaló que, aunque por ahora el suministro está garantizado, los industriales locales se mantiene vigilante ante posibles efectos derivados de la prolongación del conflicto internacional, que podría impactar de manera directa en los factores productivos.

El presidente de la AIRD también valoró el espacio de diálogo abierto entre el Gobierno y el sector privado, tras una reunión sostenida en el Ministerio de Hacienda y Economia (MHE) junto a autoridades económicas, donde se abordó la situación actual de la economía.

Durante ese encuentro, las autoridades reiteraron que no hay riesgos de escasez en el mercado y destacaron la resiliencia de la economía dominicana en el inicio del año, con un desempeño positivo en las recaudaciones fiscales.

Incertidumbre de los industriales

No obstante, Pujols subrayó que el principal factor de incertidumbre sigue siendo la duración del conflicto internacional, ya que de ello dependerá la magnitud del impacto en los costos y en la dinámica del comercio global.

“El tema en torno al impacto en nuestra economía va a depender de cuánto se prolongue esta situación. Ya estamos viendo incrementos en materias primas y transporte, lo que incide directamente en la producción industrial”, advirtió.

El dirigente empresarial reiteró que el sector se mantiene en disposición de continuar participando en mesas de trabajo con las autoridades, a fin de evaluar medidas que permitan mitigar posibles efectos adversos y garantizar la estabilidad del mercado interno

Mario Pujols insistió en que, por el momento, la demanda se ha mantenido estable y no se perciben señales de contracción, aunque reconoció que el sector continuará monitoreando el comportamiento del mercado en las próximas semanas ante el cambiante escenario internacional.