Santo Domingo. – La Asociación Dominicana de Industrias Textiles (ADITEX) exhortó a las autoridades a tomar medidas contundentes para fortalecer el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y salvaguardar los programas de alimentación, uniformes y útiles escolares, una política pública que consideran vital para el desarrollo del país.

Destacó que, para muchos dominicanos, los fondos invertidos en estos programas son el principal beneficio del pago de impuestos más palpables que ven retornar directamente a sus comunidades, materializados en uniformes, calzados y alimentos para sus hijos.

En ese sentido, agregó que «un programa, un compromiso con el país y sus estudiantes».

En respuesta a los recientes cuestionamientos sobre la gestión de las licitaciones públicas del INABIE, Aditex defendió el programa como el principal esfuerzo gubernamental de fomento a la industria local en un momento de creciente desindustrialización.

El presidente de ADITEX, Rene Rivas, declaró que «el programa del INABIE es el salvavidas para cientos de micro, pequeñas y medianas empresas textiles y manufactureras, las cuales han demostrado su capacidad para producir y entregar con la calidad requerida».

Consideró que el problema no es el programa, sino la corrupción y los vicios que lo han afectado.

Enfatizó que, más allá del beneficio económico para los empresarios, el programa representa un compromiso social con los estudiantes.

«Cada uniforme y cada par de zapatos que fabricamos es una inversión en la educación y en la dignidad de miles de niños y niñas de escasos recursos. Nuestro trabajo es un aporte directo a la igualdad de oportunidades,» agregó el presidente de Aditex.

Sostuvo que el camino a seguir no es desmantelar una buena iniciativa, sino blindarla contra los intereses particulares.

«Estamos listos para colaborar, participar, apoyar y asegurar que este programa continúe siendo un motor de desarrollo para nuestra economía y un pilar de bienestar para nuestros estudiantes», subrayó.