Santo Domingo.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió este jueves dos resoluciones mediante las cuales anula varias adjudicaciones de uniformes, mochilas y kits escolares, tras concluir un proceso investigativo iniciado de oficio que detectó múltiples irregularidades en los procedimientos de contratación realizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

Licitación de mochilas y kits escolares

En la licitación pública nacional núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0010, correspondiente a la confección y adquisición de mochilas y kits escolares para los periodos 2025-2026 y 2026-2027, la DGCP confirmó violaciones a los principios de igualdad, transparencia y libre competencia, además de irregularidades en las evaluaciones técnicas, económicas y en el criterio de adjudicación.

Entre los hallazgos contenidos en la resolución RIC-0113-2025 se destacan:

Presentación de documentación alterada o con indicios de falsedad por parte de proveedores.

por parte de proveedores. Deficiencias en las visitas técnicas, incluyendo ausencia de registros en video y participación de peritos no designados formalmente.

en las visitas técnicas, incluyendo ausencia de registros en video y participación de peritos no designados formalmente. Evaluaciones incompletas de las garantías económicas y falta de motivación en las adjudicaciones.

y falta de motivación en las adjudicaciones. Indicios de colusión y conflictos de interés entre empresas participantes.

Como resultado, de los 151 proveedores adjudicados, fueron anulados 18 contratos y se ordenó la reevaluación de 25 oferentes, con nuevas visitas técnicas realizadas por peritos calificados y bajo registro audiovisual obligatorio. Asimismo, se dispuso iniciar un procedimiento sancionador contra los suplidores que presentaron documentación falsa.

Licitación de poloshirts y pantalones escolares

En cuanto a la licitación pública nacional núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0008, para la confección y adquisición de poloshirts y pantalones escolares a distribuir en los centros educativos públicos durante los años escolares 2025-2026 y 2026-2027, la DGCP encontró irregularidades similares.

De acuerdo con la resolución RIC-0114-2025, varios proveedores adjudicados presentaron documentación falsa y vínculos entre sí, lo que evidenció indicios de colusión. Además, el Comité de Compras del INABIE otorgó excepciones ilegales tras la evaluación técnica definitiva, sin presentar pruebas ni justificaciones que respaldaran su decisión.

En este caso, de los 209 proveedores adjudicados, fueron anuladas 21 adjudicaciones y se ordenó la reevaluación de 64 empresas, a través de visitas técnicas documentadas con cámaras corporales y realizadas por peritos sin conflicto de interés.

Recomendaciones y remisiones

Ante estas irregularidades, la DGCP recomendó al INABIE aplicar sanciones disciplinarias a los miembros de su Comité de Compras y a los peritos responsables. Asimismo, remitió los hallazgos a la Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, PEPCA, ProCompetencia, DIGEIG y el Ministerio de Educación para las investigaciones correspondientes.

La DGCP subrayó que estas decisiones se enmarcan en su rol como órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, reafirmando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección del interés general.

Las resoluciones íntegras RIC-0113-2025 y RIC-0114-2025 están disponibles en el portal institucional de la DGCP, en el apartado de Resoluciones de Investigaciones y Reclamos.