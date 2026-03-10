El cantante puertorriqueño Bad Bunny celebra su cumpleaños este martes 10 de marzo y lo comparte con sus seguidores con una fotografía de un momento especial.

La publicación en Instagram de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del Conejo Malo, marca además su regreso a la red social luego de su presentación en el Super Bowl del pasado 8 de febrero.

En la imagen se ve al artista vestido con esmoquin, sonriente, con una copa de vino en la mano frente a un pequeño pastel de chocolate en forma de corazón, rodeado de fresas y varias velas encendidas.

“32”, escribió el cantante en referencia a su edad en la publicación, que supera los cinco millones de “Me gusta” y más de 80 mil comentarios con felicitaciones y buenos deseos.

Uno de los artistas latinos más influyentes

Bad Bunny es considerado uno de los artistas latinos más influyentes de la actualidad y una de las figuras que ayudó a llevar el trap latino y el reguetón al mainstream global. Además, ha sido el artista más reproducido en Spotify durante cuatro años: 2020, 2021, 2022 y 2025.

En 2026 hizo historia al ganar el Grammy al Álbum del Año con el álbum Debí Tirar Más Fotos, convirtiéndose en el primer disco completamente en español en lograr ese reconocimiento.

Ese mismo año también se convirtió en el primer artista latino solista en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, cuyo show, interpretado totalmente en español, superó los 4,100 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas en distintas plataformas digitales.