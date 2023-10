En mis últimas entregas para El Nacional he estado hablando, o más bien escribiendo y tratando de promover la institucionalidad en nuestro país.

Pues, aunque consigamos desarrollo humano, algo a lo que debemos aspirar y que en la realidad real no lo tememos, aunque consigamos desarrollo económico algo por lo que debemos trabajar y que en la realidad real todavía no logramos lo suficiente ni con la efectividad que debiera ser, aunque obtengamos todos los logros que podamos acumular, mientras no alcancemos el desarrollo institucional, viviremos sumidos en el subdesarrollo y la incongruencia. Nunca seremos verdaderamente un Estado Social y Democrático de Derecho. Es más, una cosa va con la otra, es toda una concatenación.

Nuestra Constitución, llamada también con justo acierto, Carta Magna, dice en uno de sus artículos: Fundamento de la Constitución. La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas.

Y sigue diciendo al inicio del Capítulo ll: La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.

Del buscador de Google les traigo: Institucionalidad se define como aquellas reglas formales como leyes, decretos y reglamentos, las reglas que incluyen procedimientos y normas de conducta ya sean morales y/o éticas, y que tienen como objetivo limitar la forma de actuar de las personas con la finalidad de maximizar las riquezas…

«Las instituciones representan las reglas de juego detrás de las interacciones políticas, económicas y sociales. Al reducir la incertidumbre, permiten tomar mejores decisiones de emprendimiento e inversión y pueden incentivar o desincentivar la actividad económica».

«La Institucionalidad es un atributo básico de la República que se entiende como el ejercicio de configurar su distribución político-administrativa en la división de poderes».

Institucionalidad es constituir todas las instituciones que sean necesarias y que estas funcionen. Institucionalidad es crear todas las leyes, decretos, normas, ordenanzas y reglamentos y que sean cumplidos. Ahí están las quejas o la especie de cruzada que viene realizando el presidente del Tribunal Constitucional, el Dr. Milton Ray Guevara en atención; (algo insólito, inaudito) al desacato de varias sentencias dictaminadas por este tribunal.

Por, José Vicente Calderón