Montecristi. – Miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) incautaron un cargamento de 160,000 unidades de cigarrillos de procedencia extranjera, durante un operativo realizado en el puesto de chequeo militar de Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi.

Durante la inspección, los agentes militares interceptaron un camión marca Kia, color blanco, placa L434718, en el cual fueron halladas 15 cajas de cigarrillos marca Capital —equivalentes a 150,000 unidades— y una caja marca Jaisalmer, con 10,000 unidades adicionales.

El cargamento de cigarrillos estaba oculto entre canastos de vegetales en la parte trasera del vehículo, en un intento por evadir la detección.

El camión era conducido por Wininyer Andrés Uceta Ortiz, quien viajaba acompañado de Jordy Liriano Valerio. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Las autoridades trasladaron el vehículo y la mercancía incautada a la Fortaleza San Fernando, sede de la 15ta Compañía del ERD, donde se realizaron los procedimientos de rigor.

El Ejército de la República Dominicana reiteró su compromiso de mantener el control y la seguridad fronteriza, enfrentando con firmeza el contrabando, el tráfico ilícito y todas las actividades ilegales que afecten la economía y la soberanía nacional.