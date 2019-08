SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República interrogaba esta mañana a la exficalizadora que junto a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas practicó un allanamiento a una barbería en Villa Vásquez, donde supuestamente colocaron porciones de drogas, y a quién, según el órgano acusador, le fue impedido viajar la madrugada del martes a Nueva York por el aeropuerto de Santiago.

El interrogatorio a la exfiscal Carmen Lisset Núñez fue encabezado por el inspector general del Ministerio Público, procurador adjunto Bolívar Sánchez y un equipo de fiscales investigadores.

Previo a ser interrgodada, investigadores sostuvieron una reunión con la exmiembro del Ministerio Público pasadas las 10:00 de la mañana, explicó el fiscal adscrito a la Inspectoría, Domingo Cabrera, quien fue abordado por periodistas en la sede de la Procuraduría General de la República, donde se llevó a cabo el interrogatorio.

“Nos reunimos con ella y luego iniciamos el interrogatorio”, explicó Cabrera.

Esta mañana la institución persecutora del crimen emitió un un comunicado de prensa en el que dio a conocer el interrogatorio a la exfiscal, y aseguró que de encontrar la comisión de tipos penales sería sometida ante un tribunal ordinario para que le conozca medida de coerción.

La Procuraduría informó que el pasado martes la exfiscal intentó salir del país sin éxito, porque que la entidad había colocado de manera preventiva una alerta migratoria.

DNCD

La Dirección Nacional de Control de Drogas en las próximas horas emitirá oficios al Ministerio de Defensa y a la Policía, a las que entregará la recomendación que hace la comisión de la investigación que recomendó la cancelación de los agentes de la DNCD que participaron junto a la exfiscal en el operativo irregular en Villa Vásquez.

También le remitió otro oficio al procurador general de la República para los fines legales correspondientes.

La agencia antidroga se mantienen bajo custodia o control hasta tanto concluya la investigación y el Ministerio Público determine si los someterá a la acción de la justicia. Ninguno de ellos está preso debido a que contra éstos no se ha dispuesto orden de arresto.

Hermetismo

En un principio el caso fue manejado con hermetismo, tanto por la Procuraduría como por la Dirección General de Migración, lo que ha alimentado especulaciones con un escándalo que ha estremecido la sociedad dominicana.

Procuraduría

“Si bien es cierto que ella intentó salir del país por el aeropuerto de Santiago, sus intenciones fueron frustradas, pues tenía una alerta migratoria que el Ministerio Público le había impuesto de manera preventiva”, precisó el órgano acusador a través de la directora de Relaciones Públicas, Julieta Tejada.

Añade que “la Procuraduría ha ido informando de acuerdo a lo que la propia investigación nos va permitiendo, tomando en cuenta siempre lo que dispone la ley en estos casos”.

Desde hace años moradores de los barrios se quejan de que la Dirección Nacional de Control de Drogas les pone sustancias narcóticas a jóvenes inocentes para hacerles daño.

Esta práctica es reprochada por la sociedad en general.

Lo que dijo la fuente a El Nacional

Desde un principio la Procuraduría General de la República no solo ocultó la información sobre la detención de la investigada exfiscal involucrada en el escándalo de la barbería de Villa Vásquez, sino que “confirmó”, al través de una fuente del más alto nivel, que ella había viajado a Nueva York.

En más de una ocasión esa fuente, utilizada muchas veces para filtrar informaciones, insistió en que se dejara bien claro que el dato sobre la salida de Carmen Lisset Núñez hacia Nueva York no se atribuyera directamente a la Procuraduría.

Aunque con el paso de las horas, la duda iba aumentando, desde temprano en la mañana de ayer se divulgaba por diferentes medios que ella había viajado a Nueva York, El Nacional se trató de confirmar la información en la Procuraduría General de la República, pero no fue sino cerca de las 11:00 de la mañana cuando la fuente afirmó vía telefónica que sí había salido del territorio dominicano.

Cuando se le preguntó si tenía impedimento de salida, la fuente afirmó que se había puesto una “alerta migratoria”, pero que esa medida no le impedía viajar, por lo que se dio como válido que la exfiscal había salido al extranjero a través de uno de los aeropuertos dominicanos.

En varias ocasiones se trató de hablar con la vocera de la Procuraduría, Julieta Tejada, pero no fue sino después del mediodía cuando informó a la nación que la exfiscal no había logrado salir del país, ya que había devuelta desde un punto de chequeo de Migración.