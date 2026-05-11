Intrant culpa a Danilo de reducción de 2 años a renovación licencia mayores 65 años



El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) aclaró que la reducción en la vigencia de las licencias de conducir para personas mayores de 65 años está regulada por el Decreto 6-19, emitido por el expresidente Danilo Medina.

En marzo pasasdo, el Intrant señaló que la normativa vigente se encuentra detallada en el artículo 21 del referido decreto presidencial.

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¿Qué dice el decreto?

El reglamento establece que las licencias de categorías 01, 02 y 05 tienen una vigencia de cuatro años hasta que el titular cumple los 65 años, momento en el cual el periodo de renovación se reduce a dos años.

Entretanto, para las licencias profesionales de categorías 03 y 04, el tiempo de vigencia disminuye de tres años a un año tras alcanzar la edad mencionada.

En un comunicado reciente, la entidad técnica precisó que la disposición no anula el derecho a conducir. Indica, además que la frecuencia en la renovación tiene como objetivo realizar evaluaciones constantes de las condiciones físicas y de salud de los conductores por razones de seguridad vial.

El Intrant reiteró que la aplicación de esta normativa obedece a criterios de prevención y supervisión de las capacidades del conductor, descartando que se trate de una limitación de derechos basada en la edad.

Crítica de Alejadro Vargas

Sobre el tema, el magistrado del Tribunal Constitucional, Alejandro Vargas, calificó como un agravio a la dignidad de los adultos mayores la política del Intrant que limita a dos años la vigencia de la licencia de conducir para ciudadanos mayores de 65 años.

El juez sostuvo que mantener esta restricción afecta el trato que merece este sector de la población.

Esta postura coincide con la acción legal emprendida por un grupo de periodistas de El Nacional, quienes, representados por el abogado Alberto Tavárez, depositaron un recurso de amparo para solicitar que la medida sea declarada inconstitucional.

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) tiene programada la audiencia para conocer dicho recurso el próximo 18 de este mes.