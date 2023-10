Inversión extranjera directa aumentó más de 25% en 2022 y podría superar los US$4,000 millones en 2023

La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro Disla, destacó que pese a la desaceleración económica a nivel mundial, el país podría superar este año los 4,000 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED).

“En el año 2022 rompimos un récord histórico que implicó un crecimiento económico de más de un 25 por ciento, y en el primer semestre de este 2023, la inversión extranjera en nuestro país alcanzó los 2,150 millones de dólares, lo que podría superar la cifra de los 4,000 millones de dólares”, reveló Riveiro.

Señaló que la República Dominicana se ha convertido en el principal receptor de inversiones extranjeras de Centroamérica y el Caribe, superando a Panamá, Costa Rica, Nicaragua y otros países de la región, además que se ha posicionado como hub logístico por su alta conectividad.

Al ser entrevistada en el programa televisivo DGII 360, la funcionaria manifestó que las inversiones provienen de España, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y otros países del mundo.

“Esta inversión se distribuye en diferentes sectores de la economía nacional, tales como: turismo, energía renovable, inmobiliario, zonas francas, transporte, telecomunicaciones, y el cinematográfico”, sostuvo Riveiro al agregar que las empresas multinacionales que se instalan en el país generan empleos, desarrollo y transmiten conocimientos tecnológicos, lo que permite que surjan ecosistemas de emprendedores.

Productos dominicanos exportados al exterior

Riveiro manifestó que entre los productos dominicanos más exportados se encuentran el oro, tabaco, dispositivos médicos, servicios, cacao, guineo, mango, entre otros. Mientras que, los principales mercados donde ingresan son: Estados Unidos, China, India, Haití, Puerto Rico, España y Costa Rica.

“La República Dominicana tiene acceso directo a 28 de 33 islas del Caribe, y estamos exportando, a nivel de servicios, nuestros ingenieros que trabajan en el sector construcción, los cuales son los principales constructores de hoteles en Jamaica y Anguilla”, subrayó.

Formalización

Riveiro indicó que ProDominicana acompaña en asesoría gratuita a los inversionistas extranjeros para su formalización y que uno de los principales requisitos es inscribir las empresas multinacionales en la Dirección General de Impuestos Internos. “Esto permite un mejor cumplimiento tributario”.

“Somos una parte importante de la contribución económica del país. Trabajamos con las empresas ya establecidas, al igual con los pequeños emprendedores para lograr su proceso de formalización”, subrayó.

Proyecto mujeres en exportación

Con relación al proyecto mujeres en exportación: “SHE TRADES RD”, la directora de ProDominicana dijo que tiene como finalidad la internacionalización de los productos y servicios de origen dominicano. Apuntó que a través de la ejecución de proyectos de empoderamiento femenino se busca desarrollar procesos en la exportación de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres.

“Hemos logrado la participación de las mujeres dominicanas en los productos cosméticos a nivel internacional”, manifestó Riveiro durante la entrevista, donde además, anunció la firma de un acuerdo con el Centro de Comercio Internacional de las Naciones Unidas (ITC) para dar visibilidad a los trabajos que realiza la mujer dominicana.