Por tercera vez en lo que va de mes, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, emprende un viaje al extranjero con el objetivo de representar al país en cónclaves oficiales y para ser reconocido en los Estados Unidos.

La agenda académica y diplomática del mandatario inició del 8 al 9 de mayo en Costa Rica, donde asistió a la toma de posesión de la nueva presidenta de esa nación, Laura Fernández Delgado, consolidando los lazos de amistad de ambas naciones.

Durante su estancia en territorio costarricense, el jefe de Estado agotó una agenda de reuniones bilaterales de alto nivel, que incluyó sesiones individuales con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau.

Posteriormente, el día 12 de mayo, Abinader se trasladó a Panamá para participar como orador principal en el Congreso Mundial de Zonas Francas. En este escenario de dos días, además de promover las ventajas competitivas dominicanas, sostuvo un encuentro bilateral con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y dialogó con empresarios locales.

Tras concluir sus compromisos en Panamá, el gobernante dominicano viajó directamente a Guyana el 14 de mayo, con el propósito de agotar una visita oficial estratégica centrada en la cooperación bilateral y la seguridad energética.

Miami

La dirección de prensa de la Presidencia viajó este sábado el jefe de Estado viajará a Miami, Estados Unidos, donde recibirá el galardón «Campeón de la Libertad» (Champion of Freedom), otorgado por el prestigioso Adam Smith Center de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

Explicó que ese premio se entregará durante la cena anual de la prestigiosa organización en el Trump National Doral, reconociendo su liderazgo y compromiso con los principios de libertad y prosperidad en su mandato presidencial.

El reconocimiento resalta la gestión de Abinader al frente del país, enfocada en la profundización de cambios y reformas, tras su reelección en 2024.

Establecido por el Estado de Florida en 2020, el Centro Adam Smith para la Libertad Económica, “trabaja en la intersección de las políticas gubernamentales y el libre mercado, es un centro de estudios independiente, no partidista y de primer nivel mundial que tiene como objetivo informar, influir e inspirar a los líderes actuales y futuros para que desarrollen e implementen políticas innovadoras, significativas y efectivas que promuevan la libertad económica y la prosperidad humana”.

El presidente Abinader estará acompañado de su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje, del ministro de Industria, Comercio y Mipyme, Eduardo Sans Lovatón, y del ministro de Vivienda y Habitad, Víctor (Ito) Bisonó.

El mandatario dominicano del aeropuerto se traslada a la Florida Internacional University (FIU), donde sostendrá un conversatorio con estudiantes de la alta casa de estudios y también se reunirá el con varias personalidades en la ciudad de Miami.

Mañana se tiene estimado que regrese al país.